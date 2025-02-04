Новая вредоносная программа SparkCat с помощью нейросети крадёт данные на фото в iOS и Android-смартфонах

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили в Apple App Store, Google Play и на неофициальных площадках ранее неизвестный троянец для кражи данных со смартфонов. Специалисты назвали его SparkCat. Зловред распространяется в составе заражённых мессенджеров, ИИ-ассистента, приложений для доставки еды и для доступа к криптобирже. Стилер крадёт данные от криптокошельков жертв. В компании считают, что пока атаки SparkCat нацелены преимущественно на пользователей Android- и iOS-смартфонов в ОАЭ, странах Европы и Азии. Однако специалисты не исключают, что с подобной киберугрозой могут столкнуться люди и в других регионах, в том числе в России. Программы, в которые был встроен вредоносный модуль, скачали из Google Play более 242 тыс. раз.

На заражённом смартфоне SparkCat запрашивает доступ к просмотру фото. Вредоносная программа анализирует текст на изображениях в галерее, используя модель оптического распознавания символов (OCR). Если стилер обнаружит ключевые слова, то отправляет картинку злоумышленникам. Цель атакующих — найти фразы для восстановления доступа к криптокошелькам, чтобы заполучить цифровые активы жертв. Кроме того, зловред может красть и другие данные, например содержание сообщений или пароли, если они есть на скриншотах.

«В App Store регулярно проникали различные скам- и мошеннические приложения, однако это первый известный случай интеграции вредоносной программы, крадущей данные пользователя, в приложения в официальном магазине. У нас нет точных сведений о том, оказались они заражены в результате атаки на цепочку поставок или другим способом. Некоторые сервисы, например доставки еды, выглядят вполне легитимными, тогда как другие, очевидно, являются приманкой. Например, мы видели несколько схожих „мессенджеров“ с заявленными функциями ИИ от одного и того же разработчика», — сказал Сергей Пузан, эксперт «Лаборатории Касперского» по кибербезопасности.

«Технологии машинного обучения в последнее время всё чаще применяются для автоматизации рутинных задач. Описанный инцидент демонстрирует, что злоумышленники также проявляют активный интерес к таким решениям, в том числе для избирательной кражи изображений с использованием OCR-модели. Опасность обнаруженного троянца заключается в том, что он смог проникнуть в официальные маркеты. При этом разрешение на чтение галереи, к которой пытается получить доступ зловред, порой необходимо для корректной работы приложения и запрашивается в необходимых для этого местах, например при обращении в службу поддержки. Это может усыплять бдительность как модераторов на официальных площадках, так и пользователей. Эта кампания разрушает стереотипы о том, что вредоносных приложений под iOS не существует, а Android-угрозы неактуальны для владельцев устройств Apple», — отметил Дмитрий Калинин, эксперт «Лаборатории Касперского» по кибербезопасности.

«Лаборатория Касперского» уведомила Google и Apple о наличии вредоносных приложений. При этом SparkCat продолжает распространяться на неофициальных площадках.

Решения «Лаборатории Касперского» защищают пользователей iOS и Android от SparkCat.

Владельцам смартфонов специалисты «Лаборатории Касперского» рекомендуют: регулярно обновлять ОС и установленные приложения; не хранить в галерее скриншоты с конфиденциальной информацией, в том числе фразы для восстановления доступа к криптовалютным кошелькам. Лучше использовать для этого специальные программы — менеджеры паролей, например, Kaspersky Password Manager; использовать защитное решение на всех своих устройствах, такое как Kaspersky для iOS и Kaspersky для Android; по возможности отказаться от предоставления приложению полного доступа к галерее. Вместо этого лучше выдать приложению доступ только к тем фотографиям, с которыми хотите в нём работать.