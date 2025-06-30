Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 177700
ИКТ 13819
Организации 10737
Ведомства 1469
Ассоциации 1003
Технологии 3468
Системы 25807
Персоны 76314
География 2877
Статьи 1529
Пресса 1225
ИАА 703
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2652
Мероприятия 856

ERNW


УПОМИНАНИЯ


30.06.2025 Кошмар становится явью. Bluetooth-наушники Sony, JBL, Marshall и прочие теперь можно использовать для прослушки. В опасности все пользователи 1
11.02.2020 Ошибка в Android позволяет воровать данные через Bluetooth 1
11.09.2015 У главного обвинителя «российских хакеров» нашлось пять «дыр» в антивирусе 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

ERNW и организации, системы, технологии, персоны:

Trellix - FireEye 58 1
Google LLC 11993 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1509 1
Oracle Corporation 6765 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29429 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6486 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13097 2
Наушники - Headphones 4139 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24834 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8958 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26186 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10285 1
Google Android-уязвимости - Android-угрозы - Вредоносное ПО 110 1
Инжиниринг - Реверс-инжиниринг - Обратный инжиниринг - Обратная разработка - Reverse engineering 92 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 441 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 349 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7456 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12650 1
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 283 1
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 252 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4765 2
Google Android 14345 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 470 1
Google Android 9 - Android Pie 210 1
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 216 1
Google Android 8 - Android Oreo 194 1
Trellix - FireEye MPS - FireEye Malware Protection System 2 1
Мельникова Анастасия 418 1
Германия - Федеративная Республика 12803 1
Россия - РФ - Российская федерация 150298 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52701 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 807 1
Великобритания - Лондон 2391 1
Германия - Гамбург 184 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 864 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" 175 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368715, в очереди разбора - 750835.
Создано именных указателей - 177700.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для отслеживания полезных привычек: выбор ZOOM

Смартфоны с самым большим аккумулятором: выбор ZOOM

Обзор флагманского робота-пылесоса Dreame X50 Ultra Complete: будущее наступает сегодня

Показать еще

Наука

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое
Показать еще