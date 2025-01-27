Индия начнет производить собственные чипы до конца года

Индия анонсировала выпуск отечественных микропроцессоров. Индийский рынок полупроводников демонстрирует стремительный рост, прогнозируемый объем которого к 2026 г. составит $63 млрд. Производство первых чипов собственного производства в стране запланировано на август-сентябрь 2025 г.

Производство

Индия готовится стать одним из ключевых игроков на рынке полупроводниковой продукции, пишет The Register. Хотя они будут выпускаться по далеко не самому современному техпроцессу, это будет значительный шаг вперед для страны.

По словам министра связи и информационных технологий Индии Ашвини Вайшно (Ashwini Vaishnaw), в 2025 г. Индия выпустит первый процессор местного производства. Первые микросхемы по техпроцессу 28 нанометров (нм) будут произведены в Индии в августе-сентябре 2025 г. Вайшно добавил, что сейчас мы готовимся к следующему этапу, на котором сможем привлечь в Индию производителей оборудования, материалов и дизайнеров микроэлектроники. Он также добавил, что в части производства материалов необходимо поднять степень чистоты на три порядка - до одной части на 10⁹. Ведь промышленность в настоящее время уже работает над достижением этой цели, заявил он.

Первые чипы с маркировкой изначально планировалось выпустить в декабре 2024 г., но затем срок начала производства был передвинут на 2025 г. На полную мощность завод по производству полупроводников выйдет в 2026 г. при поддержке тайваньской компании Powerchip и индийской промышленной группы Tata.

Intel В Индии освоят производство 28-нм чипов в 2025 г.

Техпроцесс 28-нм был освоен крупнейшими производителями еще в 2009–2010 г. Это, например, процессоры Intel Core i3 первых поколений. Сейчас наиболее современные производители полупроводников, например компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), работают с техпроцессом 2-нм. Хоть 28-нм не такой современный, как 2-нм процессоры от ведущих мировых производителей, однако по-прежнему широко используется в различных отраслях, таких как автомобилестроение, бытовая и промышленная электроника.

Путь к цели

В декабре 2021 г. премьер-министр Индии Нарендра Моди (Narendra Modi) одобрил программу Semicon India, в рамках которой на развитие экосистемы производства полупроводников было выделено 760 млрд рупий ($8,79 млрд по текущему курсу). Моди заявил, что в Индии созданы все условия для реализации проектов в этой сфере. Он призвал международные компании инвестировать в производство на территории страны. Индия предлагает такие преимущества, как эффективные государственные институты, растущая промышленная база и развивающийся рынок высоких технологий», – рассказал он.

Премьер-министр добавил, что в 113 университетах и научных центрах ведется подготовка 85 тыс. специалистов в области разработки и производства полупроводников. Более того, кадровый потенциал Индии в этой отрасли составляет 20% от мирового. Моди также упомянул о создании специального фонда финансирования необходимых научных работ, перспективных разработок, в том числе на уровне частного сектора.

В 2022 г. индийские власти вложили $30 млрд в модернизацию технологического сектора страны и создание цепочки поставок полупроводников. Благодаря этим инвестициям Индия рассчитывает сократить зависимость от иностранных производителей чипов.

Индия намерена сотрудничать с компаниями, как Foxconn и Pegatron, которые планируют расширять свою деятельность за пределами Китая. Планируется увеличить местное производство таких товаров, как чипы, дисплеи и передовые химикаты, а также аккумуляторов, электроники, сетевого и телекоммуникационного оборудования. Около $10 млрд направят на строительство двух заводов для производства полупроводников и дисплеев, $7 млрд на развитие производства микроэлектроники, а оставшиеся $13 млрд на вспомогательные сервисы.

Выбор технологического процесса

Индийские власти решили сделать ставку на менее продвинутые полупроводники, которые особенно востребованы на мировом рынке. В Индии производимые чипсеты могут быть менее современными, что противоречит целям США и Европейского Союза (ЕС), которые стремятся к производству самых современных чипов. Поэтому продукты могут быть гораздо менее совершенными и основываться в основном на 65-нм и 28-нм технологическом процессе. Наиболее типичными случаями использования этого производственного ноу-хау могут быть чипы для подключения, драйверы мониторов, чипы контроллеров для цифровых товаров и электромобилей.

Планами правительства Индии поделился в интервью изданию Nikkei Asian в 2022 г. глава дипломатического представительства страны на Тайване Гурангалал Дас (Gurangalal Das). По его словам, при нынешнем росте спроса на полупроводниковую продукцию Индия к 2030 г. будет потреблять компонентов на сумму $110 млрд в год, что соответствует более чем 10% прогнозируемого мирового спроса. Государство не намерено вечно оставаться в заложниках у зарубежных поставщиков, а поэтому готова развивать локальное производство.

В рамках документа по устойчивому производству и экспорту электроники на сумму $300 млрд к 2026 г. экспертное сообщество совместно с представителями деловых кругов предложило руководству Индии принять следующие меры по поддержке отрасли: снижение затрат на ведение бизнеса; активное предоставление стимулов, связанных с производством; снижение импортных тарифов; поощрение иностранных производителей к созданию экосистемы компонентов в стране; прояснение законодательства в сфере прямых иностранных инвестиций (ПИИ), ускоренное развитие научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР); инфраструктурная поддержка независимых производственных кластеров; упрощение выдачи разрешений и подачи заявок в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Комплексное выполнение рекомендаций должно помочь Индии качественно расширить присутствие на глобальном рынке чипов.