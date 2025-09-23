Разделы

Смартфоны резко подорожают по вине крупнейшего в мире производителя чипов TSMC

TSMC взвинтила цены на производство чипов по топологии 3 нм. Более современная версия технологии N3E – N3P – обходится заказчикам, в том числе в лице MediaTek и Qualcomm, в примерно на 20% дороже. Не исключено, что в сложившихся обстоятельствах крупнейшие вендоры смартфонов, такие как Vivo, Oppo, Xiaomi и Samsung, будут вынуждены поднять цены на будущие флагманские смартфоны, чтобы не потерять в прибыли. При переходе на технологию 2 нм эксперты ожидают еще более внушительный скачок цен.

TSMC поднимает цены

Тайваньская TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель полупроводников, значительно увеличила расценки на выпуск интегральных микросхем по норме 3 нм.

По сообщению Wccftech и China Times, TSMC теперь берет со своих клиентов больше денег за одну полупроводниковую пластину, обработанную в соответствии с ее актуальным технологическим процессом N3P. Технология N3P, таким образом, подорожала примерно на 20% в сравнении с более новым N3E.

N3P – оптимизированный относительно N3E вариант 3-нанометрового техпроцесса TSMC. N3P позволяет выпускать интегральные микросхемы с более высокими показателями энергоэффективности и производительности. Услуги на базе N3P TSMC начала предлагать в конце 2023 г., массовое производство согласно N3P было налажено в 2024 г.

sma6.jpg

FreePik
Следующее поколение флагманских смартфонов на чипах Qualcomm и MediaTek может оказаться ощутимо менее доступным для потребителей, нежели предшественники

Как ожидается, крупнейшие бесфабричные поставщики чипов для смартфонов на базе операционной системы Android – тайваньская MediaTek и американская Qualcomm – представят обновленные версии флагманских решений: Dimensity 9500 и Snapdragon 8 Elite Gen 5 соответственно.

Источники в отрасли сообщают, что эти однокристальные системы (SoC) построены на базе техпроцесса TSMC N3P, равно как и процессор A19, являющийся «сердцем» недавно представленного iPhone 17. Причем MediaTek и Qualcomm якобы отгружают новинки по цене на 16-24% превышающей стоимость чипов предыдущего поколения.

Смартфоны ожидает подорожание

Если сведения об изменениях в ценовой политике TSMC точны, рынок смартфонов, возможно, ожидает несколько волн повышения цен. По информации китайского издания Cailian Press, будущие новинки брендов Vivo, Xiaomi и Oppo – все оснащены последними процессорами Qualcomm либо MediaTek. В то же время линейка Samsung Galaxy S26 представлена и моделями на базе SoC Qualcomm, и устройствами с чипами Exynos, которые Samsung разрабатывает и производит собственными силами.

В том случае, если упомянутые ранее вендоры смартфонов решат переложить дополнительные расходы на плечи потребителя, флагманские девайсы могут действительно оказаться несколько дороже своих предшественников в рознице, но вряд ли кратно скачку цен на содержащиеся в них SoC

Корпорации Apple, к примеру, удалось избежать значительных скачков цен на устройства линейки «яблочных» смартфонов 2025 г. Базовая версия iPhone 17 покупателю в США обойдется в $799, как и аналогичный iPhone 16 в 2024 г. Тем не менее, как отмечают аналитики TrendForce, потребителям стоит ожидать подорожания iPhone следующего поколения, в основе которых, вероятно, окажутся SoC на новейшем 2-нанометровом техпроцессе TSMC.

Переход на 2 нм влетит клиентам в копеечку

Wccftech со ссылкой на источники в индустрии сообщает, что чипы на основе технологии TSMC N2 (2 нм) с началом массового их производства будут обходиться заказчикам как минимум на 50% дороже 3-нанометровых. Притом тайваньский контрактный производитель даже не рассматривает возможность предложить кому-либо из клиентов скидки и не ведет переговоры по поводу контрактных цен на свои услуги по выпуску микросхем топологии 2 нм. Это обусловлено колоссальными капитальными затратами чипмейкера на разработку и запуск этого передового техпроцесса, а также достижению такого показателя выхода годной продукции, который полностью соответствует ожиданиям как TSMC, так и ее заказчиков.

Похвастаться низким процентом брака в производстве чипов по передовым технологиям до недавнего времени, не могли конкуренты TSMC – американская Intel и южнокорейская Samsung.

Как zVirt уходит от oVirt: безопасность как приоритет при разработке
Виртуализация zVirt

По информации China Times, на первых порах мощности TSMC будут задействованы в выпуске микросхем для устройств высокопроизводительных вычислений (HPC) и ускорителей вычислений алгоритмов искусственного интеллекта. Стоимость же флагманских 2-нанометровых чипов для смартфонов после старта их массового производства в конце 2026 г. может достигнуть $280 за единицу, или более чем трети от рекомендуемой розничной цены прошлогоднего флагмана Samsung Galaxy S25, которая в США составила $799.

Согласно июльским данным TSMC, на которые ссылает Economic Daily News в своем материале, компания по-прежнему намерена запустить массовое производство чипов по технологии N2 во второй половине 2025 г.

Дороговизна техпроцесса N2, не пугает технологических гигантов. По меньшей мере шесть компаний, попадающих под это определение, – Apple, AMD, Qualcomm, MediaTek, Broadcom и Intel – будут вовлечены в производственных процесс с ранних его этапов, отмечает TechNews.

Дмитрий Степанов

