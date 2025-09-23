Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183516
ИКТ 14267
Организации 11083
Ведомства 1490
Ассоциации 1064
Технологии 3511
Системы 26254
Персоны 78850
География 2956
Статьи 1561
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2722
Мероприятия 873

The China Times


УПОМИНАНИЯ


23.09.2025 Смартфоны резко подорожают по вине крупнейшего в мире производителя чипов TSMC 1
18.06.2024 Китайские производители чипов банкротятся один за другим. Гибнут тысячи компаний в год 1
24.08.2022 Склады крупнейших производителей ПК лопаются от готовой продукции. Чтобы избавиться от нее, бренды будут мощно снижать цены 1
01.09.2020 Apple вернет в продажу свой самый скандальный ноутбук 2
20.06.2014 Авторитетное СМИ рассекретило дату выхода и подробности об «умных часах» Apple iWatch 1
30.04.2014 Apple начала производство iWatch 1
03.10.2012 Microsoft готовит собственный эталонный смартфон на Windows Phone 8 1
24.04.2012 Новые слухи об iPhone 5: сверхтонкий корпус и iPhone Nano 1
23.04.2012 HTC создает собственный процессор для дешевых смартфонов 1
03.04.2012 Сотрудница сборочного завода проболталась о сроках появления iPhone 5 1
13.07.2009 Нетбук/планшет Apple: новые данные из Азии 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

The China Times и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12445 9
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 418 3
Quanta Computer 211 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 990 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2080 2
Acer Group - Acer Inc 2621 2
HTC Corporation 1501 2
X Corp - Twitter 2898 1
Intel Corporation 12437 1
Samsung Electronics 10495 1
Dell EMC 5060 1
Microsoft Corporation 25059 1
Qualcomm Technologies 1875 1
LG Electronics 3657 1
Dell Technologies - Dell Computer 2145 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5711 1
HP Inc. 5728 1
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 249 1
Sony 6593 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 661 1
Sharp Corporation 1044 1
ST-Ericsson 38 1
Toshiba Mobile Communications - Toshiba Mobile Display 6 1
Wintek 18 1
Dynapack International Technology 4 1
VAIO 474 1
KGI Securities 50 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5115 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 453 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25207 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8241 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21522 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12773 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9708 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3395 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16542 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12567 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28641 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8028 2
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1246 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6202 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4402 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10228 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 572 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2086 1
ARM - Advanced RISC Machine 452 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14824 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3534 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2661 1
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 904 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7336 1
NAND flash memory - флеш-память 632 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2560 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1017 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3194 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14249 1
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1321 1
IHS - Integrated heat spreader - Интегрированный теплоотвод 126 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 583 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10050 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1650 1
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 913 1
In-Cell - Сенсорная технология 21 1
PowerShare - Wireless charging - Wireless transmission of electricity - Беспроводная зарядка - Реверсивная зарядка - Беспроводная передача электричества 217 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4036 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12738 1
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1098 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5370 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 813 1
Apple iPhone 5 774 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7262 3
Apple iPad 3902 2
Apple iPhone 4 788 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 519 2
FreePik 1301 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3027 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 475 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 995 1
Apple iPhone 12 225 1
Apple iMac - Серия моноблоков 463 1
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 333 1
Intel Core M 27 1
Apple iPad Pro 299 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 439 1
Apple MacBook Pro 532 1
Intel HD Graphics - графический процессор 233 1
Google Android 14500 1
Microsoft Surface - Планшет 435 1
Intel x86 - архитектура процессора 1955 1
Microsoft Windows 16143 1
Apple Siri - Голосовой помощник 410 1
Apple iPad mini 423 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 1
Apple iPod nano 215 1
Apple iPhone nano 18 1
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 232 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 89 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 387 2
Wang J.T. - Ван Джей Ти 31 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17841 8
Китай - Тайвань 4090 3
Япония 13439 2
Россия - РФ - Российская федерация 153420 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53015 1
Южная Корея - Республика 6797 1
Азия - Азиатский регион 5688 1
Сингапур - Республика 1890 1
Украина 7737 1
США - Калифорния 4749 1
Китай - Шанхай 800 1
Китай - Цзянсу 69 1
Китай - Чжэцзян 30 1
Китай - Цзянсу - Нанкин - Наньцзин 36 1
Китай - Шаньдун 29 1
Китай - Аньхой 14 1
Китай - Шаньси - Тайюань 3 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3740 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 870 1
Металлы - Золото - Gold 1184 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1527 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2037 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54015 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5498 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17102 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2485 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 949 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2310 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 488 1
Times 636 4
Tom’s Hardware 485 2
DigiTimes - Издание 1320 2
Bloomberg 1365 1
MacRumors 141 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5986 1
Engadget - Блог о технологиях 423 1
SlashGear 134 1
AppleInsider 398 1
Electronista 166 1
Boy Genius Report - BGR 50 1
Unwired View 39 1
IDC - International Data Corporation 4931 1
TrendForce 126 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2562 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385506, в очереди разбора - 729987.
Создано именных указателей - 183516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще