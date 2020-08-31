Apple вернет в продажу свой самый скандальный ноутбук

Apple планирует выпустить второе поколение ноутбука MacBook 12, снискавшего репутацию самого скандального лэптопа компании из-за плохой клавиатуры и отсутствия USB-портов. Она переведет его с процессоров Intel на собственный ARM-процессор. Ожидаемое время его появления в продаже – IV квартал 2020 г.

Apple вернется в прошлое

Компания Apple до конца 2020 г. может вернуть в продажу 12-дюймовый ноутбук MacBook 12. Об этом сообщило китайское издание The China Times со ссылкой на свои источники в цепи поставок Apple.

Оригинальный MacBook 12 Apple выпустила более пяти лет назад, в марте 2015 г., и он стал первым ноутбуком компании с печально известной клавиатурой-бабочкой (механизм Butterfly), которую компания позиционировала как более удобную и надежную в сравнении с «ножницами». В июле 2019 г., как сообщал CNews, Apple убрала его из своей линейки, заменив на другую возрожденную модель – MacBook Air. Обновляться MacBook 12 перестал еще раньше – последняя на момент прекращения продаж его версия вышла в 2017 г.

Новый MacBook 12 будет отличаться от своего предшественника в первую очередь аппаратной платформой – в конце июня 2020 г. Apple заявила об отказе от процессоров Intel в пользу собственных чипов А-серии на базе архитектуры ARM. Лэптоп имеет все шансы стать первым компьютером Apple с таким процессором.

Почему MacBook 12 никому не понравился

Владельцы оригинального лэптопа MacBook 12 практически сразу после покупки начинали жаловаться на залипание клавиш его новейшей клавиатуры. Также они отмечали накапливание пыли под ее кнопками – удалить мусор из-под них было практически невозможно.

Оригинальный MacBook 2015 года

Починить «бабочку» Apple так и не смогла – выпустив три поколения этого механизма, в ноябре 2019 г., с выходом MacBook Pro 16, она вернулась к классическому ножничному механизму.

Многочисленные проблемы с «бабочкой» как и полное отсутствие полноразмерных портов USB (в этой модели Apple заменила их все на всего лишь один и очень малораспространенный в 2015 г. USB-C), вызвали высокую волну негатива со стороны покупателей. В совокупности эти недостатки и сделали MacBook 12 самым скандальным ноутбуком Apple.

Что привнесет в пятилетний ноутбук новая архитектура

Профильный ресурс MacRumors пишет, что MacBook 12 может достаться 5-нанометровый процессор Apple A14X, получивший кодовое название «Tonga». Его производством ведает тайваньская компания TSMC, в числе первых освоившая требуемый для этого техпроцесс. В дальнейшем Apple планирует А14Х поставить в планшетный компьютер iPad Pro следующего поколения.

По данным Bloomberg, первые процессоры Apple для Mac будут иметь 12 ядер, в том числе восемь высокопроизводительных ядер и как минимум четыре энергосберегающих ядра. Сообщается, что в будущем Apple изучает процессоры Mac с более чем 12 ядрами, при этом компания уже разрабатывает второе поколение процессоров Mac на базе еще не анонсированного чипа A15.

Первые 5-нанометрвовые чипы Apple

Использование этого процессора, вероятно, повлечет за собой прирост времени автономной работы нового MacBook 12 до 15-20 часов. С учетом того, что его дизайн и массово-габаритные характеристики, по прогнозам The China Times, в сравнении с предшественником не изменятся (вес 907 граммов и толщина 13 мм), показатель весьма достойный.

В день релиза в России оригинальный MacBook 12 стоил от 100 тыс. руб. в конфигурации с SSD на 256 ГБ и двухъядерным процессором Intel Core M с тактовой частотой от 1,1 ГГц до 2,4 ГГц и встроенной видеокартой Intel HD 5300. Цена также включала 8 ГБ оперативной памяти.

Спецификации обновленного MacBook 12, если Apple все же решит его выпустить, на момент публикации материала известны не были. Стоимость мобильного ПК, как российская, так и для рынка США тоже не раскрывалась. Единственное, не самый известный инсайдер Komiya опубликовал в своем Twitter аппаратные возможности нового MacBook 12, не назвав свои источники. По его данным, лэптоп выйдет в серебристом, темно-сером и золотом оттенках корпуса и получит 8 или 16 ГБ оперативной памяти, SSD на 256-1024 ГБ, Retina-экран, всего один порт USB-C (как у оригинальной модели) и почему-то четвертое поколение клавиатуры «бабочка», которую Apple перестала обновлять после выпуска третьей версии. Стоимость ноутбука, считает Komiya. составит $850 (62,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 31 августа 2020 г.).

Минг-Чи Куо не согласен

Предоставленная изданием The China Times информация о появлении второго поколения MacBook 12 в ассортименте Apple идет вразрез с прогнозами аналитика Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo). Как сообщал CNews, он регулярно публикует инсайдерскую информацию о технике Apple и практически никогда не ошибается в своих прогнозах.

Откуда Komiya взял информацию о спецификациях MacBook 12 на ARM, неизвестно

Куо предсказал переход Apple на собственные ARM-процессоры еще в марте 2020 г., за несколько месяцев до официального заявления компании. По его мнению, первым ARM- компьютером Apple станет 13,3-дюймовый MacBook Pro, по дизайну полностью соответствующий одноименной модели на чипах Intel.

Аналитик считает, что этот ноутбук выйдет либо в конце 2020 г., либо в течение I квартала 2021 г. Эти сроки он связывает с тем, что массовое производство собственных ARM-чипов компании Apple запустит лишь в IV квартале 2020 г. Куо также подчеркивал, что в первом полугодии 2021 г. Apple хочет выпустить сразу несколько мобильных ARM-компьютеров. Среди них вполне может оказаться и 12-дюймовый MacBook 12.

Настольные ПК с ARM-процессорами

Компанию ноутбукам Apple на ее собственных процессорах обязательно составят и настольные ПК. По данным The China Times, как минимум один из них увидит свет в первой половине 2021 г.

Это будет обновленный iMac, которому достанется не только процессор Apple, но также и графический ускоритель ее разработки. Получивший кодовое имя Lifuka, он тоже будет выпускаться по 5-нанометровым нормам на фабрике TSMC.

Возможно, обновленный iMac получит именно такой дизайн

Но самым первым 5-нанометровым чипом (как в линейке Apple так и, вероятно, во всем мире) станет А14 – основа будущих смартфонов iPhone 12. В конце августа 2020 г. CNews рассказывал об их стоимости и комплектациях. Премьера смартфонов может пройти 10 сентября 2020 г. – на эту дату Apple, не раскрыв никаких подробностей, назначила проведение масштабного мероприятия.