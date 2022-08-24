Склады крупнейших производителей ПК лопаются от готовой продукции. Чтобы избавиться от нее, бренды будут мощно снижать цены

Производителям ПК некуда девать продукцию

Крупнейшие производители персональных компьютеров и их партнеры-ритейлеры накопили внушительные складские запасы готовой продукции в первом полугодии 2022 г. Чтобы избавиться от них, вендорам придется прибегнуть к значительному снижению цен, пишет Tom’s Hardware. Причем им следует поторопиться, иначе ожидающая своего покупателя компьютерная техника успеет стать менее актуальной, как следствие, еще больше потеряет в цене.

По информации издания China Times, склады тайваньских OEM-вендоров ПК, таких как Acer, Asus и MSI, в настоящее время переполнены. Это вызвано тем, что розничные каналы сбыта оказались неспособны реализовать уже полученную от поставщиков продукцию и уж, тем более, взяться за. Схожие проблемы испытывают и контрактные производители вроде тайваньской Quanta, которая осуществляет сборку ПК для Apple, HP, Dell и других брендов.

Asus и Quanta, согласно данным China Times, в числе тех, кто хуже конкурентов справляется с «расчисткой» складов. Накопленные запасы первой на конец II квартале 2022 г. оценивают в примерно $6,8 млрд, что почти на 60% превышает показатели на аналогичную дату годом ранее. Примечательно, что примерно половина из них приходится на готовую продукцию, а оставшиеся 50% – это комплектующие и микросхемы.

Проивзодителям придется снижать цены, чтобы продать излишки складских запасов ПК

Еще более дорогостоящий складской остаток у Quanta – на уровне $8,4 млрд. Впрочем, с учетом относительных показателей ситуация у компании несколько легче, чем у Asus, – годовой прирост составил 55%. MSI и в особенности Acer лучше других справляются с поддержанием запасов на уровне, близком к прошлому году. Компании аккумулировали на принадлежащих им площадках продукцию на сумму $1,27 млрд (+19% ко II кварталу 2022 г.) и $2,1 млрд (+8,1%).

Времени мало

Как отмечает источник, Asus, в частности, сильно ограничена во времени, и по крайней мере часть продукции ей необходимо сбыть в течение ближайших кварталов. В противном случае составляющая запас техника морально устареет и ее придется продавать по более низким ценам.

По оценке Asus, около 80-90% от всех находящихся в ее резерве чипов и комплектующих можно будет пустить на выпуск продуктов и ПК следующего поколения. Тем не менее компания рассчитывает избавиться от четверти своих совокупных складских запасов до конца 2022 г.

Ожидаются скидки

От реализации планов Asus и производителей компьютеров под другими популярными брендами может выиграть рядовой потребитель.

Источники China Times считают, что большинство вендоров ПК прибегнут к тактике «агрессивного продвижения готовой продукции через каналы сбыта при помощи скидок и акций», чтобы побыстрее ликвидировать обременительные запасы. Конечно, от этого пострадают доходы производителей, однако, возможно, стоит пожертвовать некоторой частью прибыли, нежели продемонстрировать акционерам кошмарные показатели продаж, которые и во II квартале не внушали оптимизма – по данным IDC, общее количество отгруженных ПК сократилось на 15,3% год к году.

Чем вызваны такие проблемы

Вышеупомянутые проблемы вызваны усилением опасений по поводу скатывания мировой экономики в рецессию.

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«Ковидный» 2021 г. оказался невероятно удачным для производителей ПК – по его итогам мировой компьютерный рынок увеличился на 15% в штуках, продемонстрировав лучшие показатели за последние 10 лет. Введение локандаунов в связи с пандемией коронавирусной инфекции covid-19 во многих странах привело к вынужденному переходу граждан на «удаленку». Это, в свою очередь, дало толчок спросу на компьютерную технику.

При этом многие отрасли, в особенности автомобильная, испытали острый дефицит чипов, который лишь усилился старанием добытчиков криптовалюты (майнеров), массово скупавших подходящие для майнинга видеокарты.

Однако конфликт на Украине, обрушение криптовалютного рынка и взлет цен на энергоносители – факторы, как отмечает Tom’s Hardware, очень тесно связанные друг с другом – перевернули ситуацию на 180 градусов. ПК и компоненты для их производства больше не пользуются высоким спросом – пандемия затихла, а неблагоприятная макроэкономическая обстановка и неуверенность в завтрашнем дне заставляют потребителя более ответственно расставлять приоритеты.

Комплектующие для ПК подешевеют

Закономерно вместе со спросом на ПК падает и потребность в оперативной памяти, твердотельных накопителях и процессорах.

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В середине августа 2022 г. CNews писал о том продажи x86-процессоров для персональных компьютеров во II квартале 2022 г. упали до почти тридцатилетнего минимума.

Аналитики TrendForce прогнозируют куда более серьезное падение цен на энергозависимую память DRAM в III квартале 2022 г. Если раньше эксперты предсказывали снижение на уровне 8-13% к предыдущему кварталу, то в августе 2022 г. прогноз был скорректирован до 13-18%.

Аналогичным образом обстоят дела с флеш-памятью NAND, которая используется в производстве твердотельных накопителей SSD. В середине июля 2022 г. TrendForce оценила уровень падения цен на микросхемы NAND на уровне 8-13%. 24 августа компания выпустила отчет, в котором изменила прогноз в сторону еще большего снижения – в среднем на 13-18%. Аналитики считают, что по итогу в наименьшей степени подешевеют SSD корпоративного и потребительского уровней (на 10-15% к текущему кварталу).