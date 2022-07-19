Майнеры массово капитулируют, панически избавляясь от биткоинов

Всего за один день майнеры продали около 14 тыс. биткоинов, переконвертировав их в реальные деньги. Частные криптоинвесторы уходят с рынка и продают токены, чтобы покрыть свои расходы на майнинг, внезапно ставший приносить одни убытки. Происходящее выгодно лишь крупным компаниям, добывающим токены – уход мелких конкурентов с учетом особенностей блокчейна снижает их затраты на майнинг и повышает производительность имеющихся у них ферм.

Новое потрясение для крипторынка

В июле 2022 г. майнеры со всего мира всего за сутки избавились от биткоинов на сумму свыше $300 млн, пишет CNBC со ссылкой на аналитическую компанию CryptoQuant. По курсу на момент сброса токенов это около 14 тыс. биткоинов.

Пока неизвестно, является ли это мировым рекордом, однако эксперты CryptoQuant фиксируют не самую радужную для крипторынка статистику. По их данным, за последние несколько недель инвесторы продали наибольшее число биткоинов, начиная с января 2021 г. Другими словами, за полтора года вера в главную криптовалюту мира в значительной степени ослабла.

Вера в биткоин слабеет день ото дня

В отчете CryptoQuant столь резкая продажа токенов называется «капитуляцией майнеров» (miner capitulation). Подобного рода стремительные распродажи биткоинов обычно указывают на то, что майнеры готовятся продать свои ранее добытые монеты, чтобы покрыть текущие расходы на майнинг.

Кто виноват

На момент публикации материала курс биткоина находился в пределах $22,2 тыс. (данные профильного ресурса CoinDesk). Это очень далеко от рекордных показателей ноября 2021 г., когда токен оценивался почти в $70 тыс.

Все последующие месяцы биткоин демонстрировал падение курса, в том числе и на фоне негативных изменений в геополитике, несмотря на увещевания евангелистов криптовалют, что происходящее в реальном мире никак не отражается на виртуальных деньгах.

Дошло до того, что доход от майнинга перестал превышать расходы, сопутствующие этому виду деятельности. Как сообщал CNews, многие российские криптошахтеры не смогли окупить стоимость видеокарт для своих ферм и начали продавать их на электронных досках объявлений по сниженным ценам. Кому-то повезло еще меньше – их заработка с майнинга перестало хватать даже на оплату электроэнергии.

Подобное происходит не только в России, но и во многих других странах мира, в особенности тех, где за последнее время резко подорожало электричество. «С учетом темпов роста стоимости электроэнергии и быстрого падения курса биткоина для некоторых майнеров стоимость его добычи может быть выше его собственной цены», — приводит CNBC слова аналитика Citi Джозефа Аюба (Joseph Ayoub).

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Иными словами, майнеры избавляются от биткоинов, желая хотя бы перестать терять деньги на бизнесе, давно переставшем приносить прибыль и превратившемся в убыточный.

Крупные игроки пока не уходят

Участие в «капитуляции майнеров» принимают не только домашние криптошахтеры, но и крупные организации, тесно связанные с виртуальными деньгами. Например, компания Core Scientific всего за месяц избавилась почти от всех своих биткоинов.

Core Scientific входит в число крупнейших американских публичных компаний, основной бизнес которых – это добыча криптовалюты. В течение июня 2022 г. она продала около 7200 биткоинов, выручив за каждый, в среднем, $23 тыс.

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Генеральный директор Core Scientific Майк Левит (Mike Levitt) заявил CNBC, что его компании, как и любой другой, необходимо оплачивать свои счета, притом именно в фиатной валюте, а не в виртуальной. «Мы добываем и зарабатываем или производим биткоины, но наши затраты, расходы и обязательства выражены в долларах», – сказал Левит, добавив, что добыча биткоинов все еще весьма выгодна для его компании. Маржа в отрасли в настоящее время составляет около 50%. На пике она поднималась до 80%.

Несмотря на происходящее на рынке, Core Scientific пока не торопится уходить с него. Часть вырученных с продажи токенов средств компания инвестировала в развитие своего бизнеса, в том числе в закупку нового специализированного «железа».

Запас оптимизма еще не исчерпан

Майк Левитт с большой долей оптимизма смотрит в будущее рынка криптовалют. По его мнению, в перспективе биткоин может подорожать до $35 тыс. и даже до $40 тыс. Впрочем, это все еще далеко до пиковых показателей.

«Капитуляция майнеров», в ходе которой с рынка ушло множество частных инвесторов, на деле очень выгодна крупным игрокам данного рынка. Уход части майнеров спровоцировал снижение общего хэшрейта блокчейн-сети биткоина.

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«По мере падения цен глобальный хэшрейт или конкуренция за добычу биткойнов снижается, поскольку из сети уходят менее эффективные майнеры», – сказал Майк Левитт.

Хэшрейт – это термин, используемый для описания вычислительной мощности всех майнеров в сети биткойнов, и за последний месяц он снизился на 15%. В конечном счете, это хорошо для крупных майнинговых компаний, которые могут позволить себе пережить спад на рынке.

По мере того, как менее эффективные майнеры отключаются от сети, а глобальный хэшрейт снижается, повышается совокупная производительность компьютеров и ферм, все еще задействованных в майнинге биткоинов «И, таким образом, стоимость электроэнергии в расчете на один добытый биткоин снижается», – подытожил Левитт.