Продажи процессоров для ПК обрушились до 30-летнего минимума. AMD успешно отбирает рынок у Intel

Рекордно низкие продажи процессоров

Мировые продажи x86-процессоров для персональных компьютеров во II квартале 2022 г. обрушились на 19% в годовом выражении, достигнув уровня почти тридцатилетней давности, пишет PCMag со ссылкой на данные отчета исследовательской компании Mercury Research.

По словам аналитика фирмы Дина Маккаррона (Dean McCarron), такого сокращения рынка потребительских CPU исследователи не видели за всю историю наблюдения за ним, осуществляемого с 1994 г. Эксперт считает, что на самом деле все еще серьезнее – столь мощного спада не было с 1984 г., то есть в течение последних 36 лет. Конкретных данных по количеству отгруженных чипов аналитики не приводят.

Наиболее существенно в период с мая по июль 2022 г. в относительных значениях сократились поставки процессоров для ноутбуков – на 30% по сравнению со II кварталом 2021 г. Рынок десктопных CPU сократился на 15%.

ПК продаются из рук вон плохо

Как отмечают аналитики Mercury Research, рекордно низкие продажи вызваны наблюдаемым экономическим спадом, который вынуждает производителей настольных и портативных ПК (OEM) воздерживаться от приобретения новых партий процессоров, поскольку компьютеры в сборе в 2022 г. потребители приобретают крайне неохотно. Если сравнивать показатели продаж ПК с мая по июль 2021 и 2022 г., то перевес, по данным IDC, явно окажется не в пользу недавно завершившегося квартала. Продажи сократились на 15,3%.

Продажи процессоров для ПК обрушились до тридцатилетнего минимума

«Ковидный» 2021 г. оказался крайне удачным для производителей ПК – по его итогам мировой компьютерный рынок увеличился на 15% в штуках, продемонстрировав лучшие показатели за последние 10 лет. Столь выдающиеся результаты легко объяснимы: введение режимов самоизоляции в связи с пандемией коронавирусной инфекции covid-19 во многих странах привело к вынужденному переходу граждан на удаленную модель работы и обучения. Это, в свою очередь, привело к возникновению ажиотажного спроса на компьютерную технику.

Примечательно, что в начале 2022 г. аналитики IDC предупредили о грядущем снижении объема продаж ПК. Глава Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) и старший вице-президент Dell Client Product Group Рахул Тику (Rahul Tikoo) с прогнозом не согласились.

Удар по Intel

Как показало время, топ-менеджер главного мирового производителя x86-процессоров ошибался или выдавал желаемое за действительное.

II квартал 2022 г. стал настоящим кошмаром для Intel в финансовом плане. Впервые за долгие годы компания «ушла в минус», чему в немалой степени поспособствовало падение спроса на ПК. Выручка чипмейкера снизилась до $15,3 млрд, на 22%. Чистый убыток составил около $500 млн.

В середине июля 2022 г. CNews писал о том, что Intel уведомила партнеров о скором повышении цен на свои чипы. Источники на рынке сообщали о возможном подорожании отдельных видов продукции компании на 10-20%. Другие участники рынка сочли ход Intel с повышением цен манипуляцией, направленной на то, чтобы заставить клиентов побыстрее выкупить залежавшиеся на складах Intel запасы.

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Не ладится у Intel и бизнес по разработке дискретных видеокарт. С 2021 г. компания вложила в подразделение AXG около $3,5 млрд, но пока вынуждена довольствоваться лишь 4% мирового рынка. Исследовательская компания Jon Peddie Research прогнозирует продажу этого бизнес-юнита.

AMD наступает

Гораздо комфортнее себя чувствует во время кризиса главный конкурент Intel – AMD. Компания смогла увеличить свою долю на глобальном рынке x86-процессоров – как мобильных, так и десктопных.

В сегменте CPU для настольных ПК по итогам II квартала 2022 г. AMD довела свою долю до 20,5% с 17,1% годом ранее. Соответствующий показатель Intel наоборот – уменьшился с 82,9% до 79,4%.

Еще лучше дела у AMD идут в сегменте процессоров для ноутбуков. Здесь компании удалось увеличить свою долю на 4,8 процентных пункта, до 24,8%. Intel, в свою очередь те же 4,8 процентных пункта потеряла, оставшись с долей в 75,2% по итогам II квартала.

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Если же рассматривать ситуацию на рынке процессоров для персональных компьютеров архитектуры x86 в общем, то теперь каждый третий продаваемый на нем чип спроектирован AMD. Компания довела свою долю до 31,4% (22,5% годом ранее). Тем не менее Intel все еще доминирует с 68,6% (77,5% годом ранее), хоть и не столь уверенно.

Во II квартале 2022 г. AMD продемонстрировала внушительный рост выручки – на 70% к аналогичному периоду 2021 г., до в $6,5 млрд. Доходы клиентского сегмента бизнеса выросли на 25% до $2,2 млрд, операционная прибыль составила $676 млн, чуть больше трети от совокупной выручки направления. В финансовом отчете AMD подчеркивается, что основным драйвером роста клиентского сегмента стали продажи мобильных процессоров Ryzen.