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Абраменко Тимофей
УПОМИНАНИЯ
Абраменко Тимофей и организации, системы, технологии, персоны:
|X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1082 3
|ПСБ - Промсвязьбанк 873 3
|HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 538 1
|Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 53 1
|Попов Сергей 141 3
|Суворов Александр 19 3
|Чижиков Михаил 21 3
|Шапиро Яков 13 3
|Горбачев Иван 5 3
|Гордеев Михаил 7 3
|Пенетова Татьяна 11 3
|Нурутдинов Султан 10 3
|Врацкий Андрей 145 2
|Романов Роман 41 2
|Кучеров Кирилл 26 2
|Журба Никита 10 2
|Лямин Алексей 13 1
|Яресько Александр 15 1
|Иодковский Станислав 94 1
|Шикинов Александр 27 1
|Иванов Григорий 4 1
|Чепрак Артем 20 1
|Крымов Виталий 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150298 7
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17969 2
|Россия - ПФО - Кировская область - Киров 476 1
|Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3124 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1038 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8230 2
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