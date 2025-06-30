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Абраменко Тимофей


УПОМИНАНИЯ


30.06.2025 «Ростелеком» и «Абсолют Страхование» запускают сервис страхования цифровых кабин 1
14.10.2024 «Ростелеком» в партнерстве с HeadHunter предлагает бизнесу новый сервис для работы с внештатными сотрудниками 1
24.07.2024 Каким будет будущее унифицированных коммуникаций в России 2
09.07.2024 Желательный звонок: «Ростелеком» выяснил, к какой телефонной рекламе готовы люди 1
18.06.2024 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2024» состоится 26 июня 1
10.06.2024 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2024» состоится 26 июня 1
22.05.2024 «Ростелеком» обновил тарифы на виртуальную АТС 1
07.12.2023 Видеонаблюдение «Ростелекома» поможет минимизировать потери и убытки в пунктах выдачи заказов маркетплейсов 1
01.11.2023 Цифровая офисная кабина «Ростелекома» поможет увеличить трафик посетителей в торговых и деловых центрах 1
21.03.2023 Исследование «Ростелекома»: цифровые сервисы продлевают жизнь малому и среднему бизнесу 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Абраменко Тимофей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10001 9
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1156 3
Информтехника и Связь 36 3
Ростелеком - Светец - Светец Интегро - Светец Технолоджи 56 2
Сател 152 2
Microsoft Corporation 24908 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13370 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 267 1
Cisco Systems 5165 1
Комплит - Complete 102 1
Telegram Group 2268 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4211 1
Информтехника ГК 34 1
Neutronix - Нейтроникс 8 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1082 3
ПСБ - Промсвязьбанк 873 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 538 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 53 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 344 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53667 7
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4124 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22018 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3152 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8319 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8448 4
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1131 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68957 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21136 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4777 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2585 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6611 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12472 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7160 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5065 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5406 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12430 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4940 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5575 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5817 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1107 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11957 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13045 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15450 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7624 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3255 2
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 224 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3019 1
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 448 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10150 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14075 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1818 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2030 1
PowerShare - Wireless charging - Wireless transmission of electricity - Беспроводная зарядка - Реверсивная зарядка - Беспроводная передача электричества 192 1
Бронирование - Booking 706 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9468 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4194 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28371 1
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 175 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11667 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 162 3
Mango Cloud Systems - Mango Office 235 3
МТС Exolve 83 3
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 124 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1470 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 542 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5053 1
Microsoft Teams - MS Teams 581 1
Apple Face ID 225 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 242 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 136 1
HCL Lotus Domino - IBM Lotus Sametime 81 1
Ростелеком - Светец - Svetets TMS - сервисная платформа 15 1
Информтехника ГК - Росчат - Единое рабочее пространство для сотрудников в офисе и на удаленке 27 1
X5 Group - X5 Rooms 2 1
Microsoft Skype for Business 180 1
Попов Сергей 141 3
Суворов Александр 19 3
Чижиков Михаил 21 3
Шапиро Яков 13 3
Горбачев Иван 5 3
Гордеев Михаил 7 3
Пенетова Татьяна 11 3
Нурутдинов Султан 10 3
Врацкий Андрей 145 2
Романов Роман 41 2
Кучеров Кирилл 26 2
Журба Никита 10 2
Лямин Алексей 13 1
Яресько Александр 15 1
Иодковский Станислав 94 1
Шикинов Александр 27 1
Иванов Григорий 4 1
Чепрак Артем 20 1
Крымов Виталий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150298 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17969 2
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 476 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3124 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24967 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11336 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53015 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30486 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49565 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5069 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14280 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9288 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19404 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7467 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6502 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 297 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16818 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6582 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1981 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10258 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1004 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6054 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3712 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3538 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8777 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3252 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1315 1
Аудит - аудиторский услуги 2844 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2532 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 560 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 319 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1038 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8230 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 152 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2073 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368852, в очереди разбора - 750246.
Создано именных указателей - 177786.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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