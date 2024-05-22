Разделы

Телеком
|

«Ростелеком» обновил тарифы на виртуальную АТС

«Ростелеком» меняет подход к работе с корпоративными клиентами, пользующимися виртуальной АТС, и предлагает бизнесу обновленные тарифы на востребованный цифровой сервис. Компании-клиенты смогут выбрать тариф с разным набором опций, каждый из которых поможет решить актуальные задачи без привлечения дополнительных сотрудников и роста расходов на оплату труда.

Тарифы на виртуальную АТС «Ростелекома» сгруппированы в зависимости от текущих потребностей бизнеса: только звонки, контроль за сотрудниками, аналитика, а также полноценный набор функций для контакт-центра. Они отличаются размером ежемесячной платы, набором доступных функций, количеством рабочих мест и закрепленных городских номеров. При этом во всех тарифах доступна функция распределения звонков, переадресация вызовов, автоинформатор, голосовое меню и перевод вызова по внутренним коротким номерам.

Новые возможности подключения виртуальной телефонии особенно актуальны для компаний, испытывающих нехватку специалистов по продажам и обслуживанию клиентов. Именно такие сотрудники остаются сегодня одними из самых дефицитных на рынке труда: вакансии в этой области занимают 21,9% от общего числа открытых позиций, тогда как доля среди соискателей в продажах с активным резюме составляет лишь 16,8%. При этом на фоне общего дефицита кадров в российской экономике нагрузка на бизнес в части фонда оплаты труда растет: номинальные зарплаты в январе-декабре 2023 г. выросли на рекордные 16,2%.

Что делать, если инфраструктура не успевает за ростом бизнеса?
Маркет

Внедрение в процесс продаж современных цифровых сервисов, в частности, виртуальной телефонии, позволяет компаниям частично компенсировать нехватку персонала, оптимизировать его загрузку и сократить расходы на оплату труда. Так, аудиоприветствия, интеллектуальная маршрутизация звонков и голосовые помощники берут на себя часть задач, освобождая сотрудников. Инструменты аналитики и контроля, такие как запись разговоров, аналитика речи и отчеты виртуальной АТС, помогают оценивать эффективность работы, выявлять области для улучшения и планировать обучение сотрудников. Кроме того, улучшенная обработка звонков, сокращение времени ожидания и персонализированное взаимодействие повышают уровень удовлетворенности клиентов. Тарифы на виртуальную АТС, которые предлагает «Ростелеком», дают компаниям возможность выбрать максимально подходящий цифровой инструмент для управления бизнесом.

«Основные потребности предпринимателей — увеличение продаж, рост эффективности бизнес-процессов и повышение лояльности клиентов. Компании разного масштаба, включая МСП, ищут кастомизированные решения и готовы инвестировать в них, потому что понимают, что внедрение цифровых сервисов — это необходимое условия для развития бизнеса. В новом подходе к формированию тарифного предложения «Ростелеком» смещает фокус с количества минут на сервисы, которые помогут бизнесу оптимизировать оргструктуру и эффективно настроить работу действующих сотрудников, а решение рутинных задач доверить роботам», — сказал Тимофей Абраменко, директор по работе с малыми, средними предприятиями и развитию сервисов «Ростелекома».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

В России впервые в истории запустили спутники со стандартом связи 5G

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

Подводный ЦОД можно уничтожить акустической атакой

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Число вакансий в ИТ и телекоме в Москве за год выросло на 21%

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Умная одежда для летних занятий спортом: выбор ZOOM

Электронные отпугиватели грызунов для дачи и огорода: хиты продаж

Обзор обновленной линейки ноутбуков HONOR MagicBook X 2024: игра вдолгую

Показать еще

Наука

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли

Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024