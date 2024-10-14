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«Ростелеком» в партнерстве с HeadHunter предлагает бизнесу новый сервис для работы с внештатными сотрудниками

«Ростелеком» запускает новое цифровое решение для бизнеса — платформу «Е-контракт» для работы с внештатными сотрудниками. Сервис переводит в цифровой формат все процессы взаимодействия между работодателем и сотрудником: от поиска кандидатов до подписания документов. За подбор персонала отвечает модуль от маркетплейса «hh Cотрудники». Платформа ориентирована на компании, бизнес которых предполагает найм временного персонала или сотрудничество с фрилансерами, — переход на цифровые кадровые процессы поможет им сократить операционные расходы и время на поиск сотрудников. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Модуль массового подбора на платформе «Е-контракт», разработанный совместно с маркетплейсом «hh Cотрудники», позволяет пройти все процессы поиска специалистов. В личном кабинете можно создать заявку на подбор персонала, описать условия вакансии, получить релевантные резюме из базы данных партнера и онлайн оформить документы с подходящими кандидатами. Онлайн-подписание занимает всего 10 минут и не требует специального ПО и участия кадрового специалиста.

По данным маркетплейса «hh Сотрудники», рынок внештатных работников в России ежегодно растет на 35-40%. На динамику рынка влияют такие факторы, как нехватка кадров, желание сотрудников работать в нескольких местах, проектная работа и спрос на экспертизу, а также рост удаленной занятости в технологических сегментах рынка. В этих условиях бизнесу необходимо эффективное управление внештатными сотрудниками.

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Генеративный ИИ

Тимофей Абраменко, директор по работе с малым и средним бизнесом и развитию продуктов «Ростелекома»: «Для нас крайне важно, чтобы цифровые продукты и сервисы, которые компания предлагает бизнесу, отвечали его реальным потребностям. Поэтому мы не только используем собственный опыт и экспертизу, но и создаем технологические партнерства с ведущими игроками. Совместно с HeadHunter, лидером рынка рекрутмента, “Ростелеком” разработал платформу, с помощью которой клиенты смогут успешно управлять ресурсами и процессами, связанными с персоналом, и эффективно решать актуальные бизнес-задачи. Уверен, что новый инструмент станет незаменимым помощником для компаний, стремящихся к успеху в цифровую эпоху».

Виталий Крымов, руководитель «hh Сотрудники»: «Кадровый голод — главная проблема этого года. Искать сотрудника самому, особенно в регионах, долго и дорого. Мы стремимся быть лидерами и, как любой лидер, внедряем инновации. Совместный проект “Ростелекома” и hh — это комплексный ответ на проблему. Мы помогаем искать, а “Ростелеком” — оформлять. Партнерство “Е-контракт” и маркетплейса “hh Сотрудники” — это еще один шаг к комфортной среде для малого и среднего бизнеса».

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