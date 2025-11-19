Разделы

«Ростелеком» и «Эртек» создают экосистему цифровых решений для гостиничного бизнеса

«Ростелеком» и компания «Эртек», разработчик платформы Ecvi, подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере развития услуг для индустрии гостеприимства. В рамках сотрудничества «Ростелеком» как технологический партнер предоставит инфраструктуру и широкий перечень цифровых услуг для гостиниц, а «Эртек» — корневое PMS-решение, позволяющее объединить все продукты в единую экосистему. В результате совместной работы партнеров на российском рынке появится ценностное предложение, которое станет ответом на ключевые цифровые потребности отельеров.

«Ростелеком» реализует профильный подход к цифровизации индустрии гостеприимства с 2024 г., предлагая клиентам платформу для управления гостиничными сервисами «Цифровой отель». Решение интегрировано с комплементарными продуктами компании, такими как телевидение для гостиниц, Wi-Fi, виртуальная АТС, а также видеонаблюдение и видеоаналитика. Широкий функционал «Цифрового отеля» уже сегодня обеспечивает управление гостиничным бизнесом любого масштаба, а взаимодействие всех продуктов позволяет отельерам оптимизировать затраты и монетизировать гостиничные услуги. В партнерстве команды «Ростелекома» и «Эртек» будут анализировать рынок, исследовать потребности бизнеса и тренды индустрии, чтобы разрабатывать новые сервисы и расширять портфель продуктов экосистемы для гостиничной отрасли.

Тимофей Абраменко, вице-президент по развитию продуктов и работе с МСП «Ростелекома», сказал: «Рынок гостиничного бизнеса в России переживает бурный рост, во многом обусловленный увеличением внутреннего туризма и трансформацией рыночной структуры. Как показывают наши исследования, 70% малых и средних предпринимателей в индустрии гостеприимства уже активно используют не менее трех цифровых сервисов для развития бизнеса и сохранения конкурентоспособности. Все большую популярность приобретают комплексные решения, которые обеспечивают гибкость и способны адаптироваться под запросы конкретного бизнеса. Развитие продукта “Цифровой отель” в партнерстве с Ecvi позволит предложить рынку современные инструменты для эффективного управления, оптимизации затрат и повышения клиентоориентированности. Мы стремимся создать экосистему, которая не только усовершенствует управление, но и поможет отельерам выстроить особое отношение к гостю, подняв уровень сервиса на новую высоту».

Сергей Дудин, генеральный директор «Эртек», отметил: «Цифровая среда в туристическом, в том числе гостиничном бизнесе развивается стремительно. Мы это видим ежедневно по запросам отельеров, технологических партнеров, регуляторов рынка. В платформу Ecvi наша компания вложила не только опыт в индустрии, но и широкие возможности интеграции, в том числе для применения в комплексных проектах автоматизации. В партнерстве с “Ростелекомом”, компанией, обладающей уникальной экспертизой в телекоммуникациях, его профессиональной командой и возможностями, наша компания надеется предоставить отельерам новый уровень сервиса, который позитивно отразится на всех аспектах гостеприимства».

