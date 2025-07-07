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Ростелеком Цифровой отель
«Цифровой отель» — это платформа для интеграции и централизованного управления данными отеля, позволяющая предоставить гостям более персонализированный и высококачественный сервис. Гостиничная индустрия, включая небольшие отели, гостевые дома, крупные отельные комплексы, сети и апартаменты, традиционно сталкивается с такими сложностями, как несистемность информации, отсутствие автоматизации процессов и ограниченные возможности аналитики. PMS-cистема «Цифровой отель» обеспечивает централизованное и безопасное хранение персональных данных гостей, информации о бронированиях, заселении и выселении, оцифровывает рутинные операции, управляет чеками и счетами, а также позволяет создавать разнообразные и точные отчеты на основе фактических данных о работе отеля для принятия обоснованных решений.
УПОМИНАНИЯ
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Осеевский Михаил 329 1
|Яресько Александр 15 1
|Жукова Анастасия 1 1
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