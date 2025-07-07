Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178277
ИКТ 13873
Организации 10785
Ведомства 1470
Ассоциации 1006
Технологии 3478
Системы 25863
Персоны 76548
География 2888
Статьи 1534
Пресса 1228
ИАА 704
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2660
Мероприятия 858

Ростелеком Цифровой отель


«Цифровой отель» — это платформа для интеграции и централизованного управления данными отеля, позволяющая предоставить гостям более персонализированный и высококачественный сервис. Гостиничная индустрия, включая небольшие отели, гостевые дома, крупные отельные комплексы, сети и апартаменты, традиционно сталкивается с такими сложностями, как несистемность информации, отсутствие автоматизации процессов и ограниченные возможности аналитики. PMS-cистема «Цифровой отель» обеспечивает централизованное и безопасное хранение персональных данных гостей, информации о бронированиях, заселении и выселении, оцифровывает рутинные операции, управляет чеками и счетами, а также позволяет создавать разнообразные и точные отчеты на основе фактических данных о работе отеля для принятия обоснованных решений.

УПОМИНАНИЯ


07.07.2025 «Ростелеком» и «Крона» заключили соглашение 1
14.08.2024 «Ростелеком» объявляет финансовые и операционные результаты деятельности за II квартал и шесть месяцев 2024 года 1
25.04.2024 «Ростелеком» представил облачное решение для управления гостиничным бизнесом 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10014 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 222 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22064 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2265 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53814 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69119 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16371 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8322 1
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 325 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5084 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11502 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15533 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2995 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9486 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21206 1
HoReCa - HotelTech - Hotel Management - Hospitality Management Solutions, HMS - Управление в индустрии гостеприимства - Система управления отелем - Гостиничное хозяйство - Решения для отельеров 31 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12663 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5841 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32304 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6959 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4200 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2147 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1132 1
PropTech - Property Technologies - PMS - Property Management System - Система управления недвижимостью - Автоматизация управления эксплуатацией коммерческих и некоммерческих объектов недвижимости 76 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12466 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2624 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4698 1
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.Warehouse 15 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 329 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 450 1
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.WideStore 8 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5515 1
Осеевский Михаил 329 1
Яресько Александр 15 1
Жукова Анастасия 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150548 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17994 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53091 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16841 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5217 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4556 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 409 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7661 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9190 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2012 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1655 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1678 1
Бухгалтерия - FCF - Free Cash Flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 147 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1226 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49635 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2813 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 459 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 737 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370021, в очереди разбора - 748379.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Обзор Dreame Z20 AquaCycle Station: настоящий комплекс для влажной и сухой уборки

Показать еще

Наука

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби
Показать еще