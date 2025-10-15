Получите все материалы CNews по ключевому слову
Бердыева Наталья
УПОМИНАНИЯ
Бердыева Наталья и организации, системы, технологии, персоны:
|Прущак Михаил 1 1
|Фогельсон Виктор 32 1
|Шадаев Максут 1115 1
|Греф Герман 458 1
|Глазков Александр 147 1
|Сергеев Сергей 161 1
|Панченко Иван 158 1
|Албычев Александр 168 1
|Федоров Алексей 128 1
|Качанов Олег 120 1
|Мельникова Алиса 96 1
|Леонов Алексей 96 1
|Иванов Михаил 110 1
|Шпак Василий 254 1
|Белов Алексей 26 1
|Шенберг Дмитрий 21 1
|Копысов Виталий 64 1
|Безбогов Сергей 60 1
|Галеев Сергей 36 1
|Гулевич Руслан 32 1
|Иодковский Станислав 100 1
|Врацкий Андрей 158 1
|Сологуб Денис 75 1
|Медокс Ярослав 41 1
|Сажин Олег 12 1
|Данилов Игорь 23 1
|Деверилин Павел 34 1
|Харитонов Дмитрий 66 1
|Ma Jack - Ма Джек 25 1
|Зудин Сергей 4 1
|Филимонов Дмитрий 3 1
|Филимонов Антон 21 1
|Гребеник Геннадий 44 1
|Мейнцер Антон 19 1
|Никонов Станислав 6 1
|Чудинов Дмитрий 68 1
|Кузякина Анна 28 1
|Малинский Алексей 5 1
|Толокнов Андрей 22 1
|Артюхов Сергей 58 1
|Россия - РФ - Российская федерация 154571 3
|Индия - Bharat 5638 1
|Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1048 1
|МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 53 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 593 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1393070, в очереди разбора - 732121.
Создано именных указателей - 184468.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.