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«Авито» запустил интерактивную карту пунктов приема новогодних елок

На платформе «Авито» на интерактивной карте появился новый раздел, позволяющий пользователям находить пункты бесплатной утилизации новогодних елок. Карта доступна с 9 января и будет размещена в разделе «Авито Польза». На ней представлено более 580 пунктов в 90 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Пензу и другие. Сдать на переработку можно живые ели, сосны и пихты.

«С каждым годом после праздников на свалки отправляется все больше новогодних елок, что может негативно сказаться на экологии. Неправильная утилизация этих деревьев приводит к выделению токсичных веществ и углекислого газа в атмосферу на протяжении десятилетий. Одна ель может разлагаться минимум 30 лет и выделит за это время в атмосферу примерно 16 килограммов углекислого газа. Участие в программе по переработке елок — отличный способ уменьшить количество отходов и внести свой вклад в охрану природы. Переработанные елки могут стать ценным ресурсом: их используют для создания компоста, мульчи и даже в качестве подстилки для животных. Это не только помогает сократить мусор, но и способствует устойчивому развитию, позволяя каждому из нас сделать шаг к более экологичному будущему», – сказал руководитель продукта ESG «Авито» Василий Лексин.

Помимо утилизации елок, «Авито» продолжает развивать раздел «Авито Польза», на котором пользователи могут узнать о благотворительных экологических проектах компании. Здесь можно найти информацию о том, как помочь фондам и волонтерским организациям, о передаче ненужных вещей на благотворительность, а также узнать о возможности сдачи вторсырья на карте раздельного сбора мусора, которая реализуется совместно с Российским экологическим оператором.

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