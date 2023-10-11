В России появился новый сервис для сделок с вторичными ресурсами

Пользователи электронной торговой площадки (ЭТП) по купле-продаже вторичных материальных ресурсов, созданной Российским экологическим оператором (РЭО), смогут проводить безопасные сделки: на площадке появился специальный модуль «Сбера». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Механизм работает так: чтобы провести безопасную сделку, участник торгов отправляет предложение организатору, который выбирает победителя. Затем организатор и победитель торгов подписывают протокол сделки, а средства покупателя замораживаются на номинальном счете оператора. Формируется договор по сделке, который подписывают покупатель и продавец. Выполнив условия договора, исполнитель прикрепляет к сделке документы-основания, заказчик их подтверждает, после чего на расчетный счет исполнителя переводятся деньги.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Технологии «Сбера» обеспечивают безопасность транзакций во многих сферах, и такая важная отрасль, как переработка отходов, — не исключение. Мы встроили механизм «Безопасная сделка» в работу ЭТП, чтобы исключить риски недобросовестного поведения контрагентов. Думаю, подобные практики должны внедряться повсеместно, ведь они многократно повышают доверие участников рынка друг к другу, минимизируют мошенничество и в целом двигают весь рынок вперед».

Денис Буцаев, генеральный директор ППК «Российский экологический оператор»: «РЭО и «Сбер» подготовили для пользователей ЭТП совместный проект «Безопасная сделка», который делает процесс купли-продажи лотов удобным и безопасным. Сервис работает по аналогии эскроу-счетов, когда средства хранятся в банке до момента, пока не будут выполнены обязательства. Получить такую услугу на нашей площадке может любой верифицированный участник после заполнения анкеты в личном кабинете. ЭТП создавалась для формирования экономики замкнутого цикла и уже насчитывает около 2000 активных участников рынка».

Электронная торговая площадка помогает продавцам и покупателям вторичных ресурсов и вторичного сырья найти друг друга. На ней можно торговать всеми видами вторичных ресурсов и вторсырья, проводить открытые и закрытые аукционы, пользоваться банковскими, страховыми и логистическими услугами при совершении сделок, выставлять заказы на исполнение расширенной ответственности производителя (РОП). Все участники сделок проходят верификацию. Площадка актуальна для производителей и импортеров, утилизаторов, операторов по обращению с отходами, заготовителей, потребителей вторичного сырья, производителей оборудования. ЭТП разработана РЭО в 2022 г. по федеральному проекту «Экономика замкнутого цикла».