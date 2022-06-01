Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2022 года

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Федеральное законодательство

Указ Президента РФ от 16 мая 2022 г. №288 «О компетентных органах Российской Федерации, ответственных за реализацию Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий от 28 сентября 2018 г.»

Президент определил компетентные органы России, ответственные за реализацию Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с преступлениями в ИТ-сфере от 28 сентября 2018 г.: МВД, ФТС, ФСБ, СК РФ, Генпрокуратура, Минюст, Росфинмониторинг, Минцифры, Роскомнадзор. Определены пределы их компетенции.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Указ Президента РФ от 1 мая 2022 г. №250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации»

Документ касается федеральных и региональных властей, госфондов, госкорпораций, госкомпаний, стратегических, системообразующих предприятий, субъектов критической информационной инфраструктуры. Так, с 1 января 2025 г. им запрещено использовать средства защиты информации, странами происхождения которых являются недружественные иностранные государства либо производителями которых являются организации, находящиеся под юрисдикцией таких государств, прямо или косвенно подконтрольные им либо аффилированные с ними.

В органе (организации) нужно создать структурное подразделение по обеспечению информационной безопасности, в том числе по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты. Правительство РФ утвердит положение о таком подразделении. При необходимости нужно принимать решения о привлечении сторонних юрлиц к обеспечению информационной безопасности органа (организации). При этом речь идет о юрлицах, имеющих лицензии на деятельность по технической защите конфиденциальной информации. К мероприятиям по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты также можно привлекать сторонние организации, но только те, которые являются аккредитованными центрами госсистемы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информресурсы.

Должностные лица органов ФСБ должны иметь беспрепятственный доступ (в том числе удаленный) к принадлежащим органам (организациям) либо используемым ими информресурсам, доступ к которым обеспечивается через Интернет. Это нужно для мониторинга защищенности информресурсов, принадлежащих органам (организациям) либо используемых ими.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Указ Президента РФ от 16 мая 2022 г. №289 «О внесении изменений в Положение о премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 18 июня 2015 г. №312, и Положение о Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 28 сентября 2015 г. №485»

Скорректирован порядок присуждения президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых и государственной премии в области науки и технологий.

В частности, уточнено, что на соискание премий выдвигаются соответственно молодые ученые и деятели науки, научные исследования и разработки которых содержат гостайну и (или) иную информацию ограниченного доступа (ранее – только данные ограниченного доступа).

Урегулированы вопросы определения приоритетных кандидатур, выдвинутых на соискание премии за упомянутые исследования и разработки.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Постановление Правительства РФ от 27 мая 2022 г. №954 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям в сфере информации и связи, относящимся к медиаотрасли, и организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации в сфере информации и связи, относящейся к медиаотрасли»

Вводится программа льготного кредитования системообразующих компаний в сфере информации и связи, относящихся к медиаотрасли, и организаций, входящих в группу лиц системообразующей компании. Речь идет, в частности, об издательствах, информагентствах, об организациях, которые занимаются оптовой и розничной торговлей книгами, деятельностью в области теле- и радиовещания.

Компания может получить кредит или часть кредита в 2022 г. в рублях на срок до 3 лет на оплату расходов по текущей операционной деятельности, в том числе на авансовые платежи. Период льготного кредитования – 12 месяцев. Ставка – не более 11% годовых. Максимальная сумма кредита для одной компании – 10 млрд руб., а для группы компаний – 30 млрд руб. Компания должна сохранить не менее 85% сотрудников в период действия кредитного договора.

Кредиты должны быть взяты у системно значимых, подсанкционных банков и (или) у банков, определенных решением Правительства РФ. Их недополученные доходы будут возмещены за счет федеральных субсидий. Получателей средств определит Минцифры по итогам отбора.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства РФ от 25 мая 2022 г. №951 «О мониторинге качества предоставления государственных и муниципальных услуг независимо от формы их предоставления и внесении изменений в Положение о федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

Утвержден перечень государственных и муниципальных услуг, в отношении которых проводится мониторинг качества предоставления.

Перечень охватывает все услуги, оказываемые органами власти всех уровней, а также в МФЦ и на портале госуслуг. Сейчас мониторинг ведется по ограниченному числу услуг. Также предусмотрено, что мониторинг проводится в автоматизированном режиме. Сейчас это делается преимущественно на основании отзывов граждан.

Мониторинг организует Минэкономразвития. В течение 5 месяцев определят правила мониторинга. Еще 3 месяца отводятся на обеспечение технической готовности информационных систем. В результате мониторинг будут проводить ежедневно в режиме реального времени. Полноформатный мониторинг запустят спустя 12 месяцев с даты вступления постановления в силу. Отчеты о результатах Минэкономразвития будет ежеквартально направлять в Правительство.

Постановление Правительства РФ от 21 мая 2022 г. №931 «Об утверждении Правил обмена электронными перевозочными документами и сведениями, содержащимися в них, между участниками информационного взаимодействия, направления таких документов и сведений в государственную информационную систему электронных перевозочных документов, а также представления иной информации, связанной с обработкой таких документов и сведений, из информационной системы электронных перевозочных документов в государственную информационную систему электронных перевозочных документов по запросу оператора государственной информационной системы электронных перевозочных документов»

Урегулирован порядок обмена электронными транспортными накладными, заказ-нарядами и сопроводительными ведомостями, а также содержащимися в них сведениями между участниками информационного взаимодействия. Установлены правила направления этих документов и сведений в ГИС электронных перевозочных документов. Предложены схемы обмена такими документами и сведениями.

Информационное взаимодействие между ГИС и участниками рынка будет осуществляться через операторов информсистемы, заключивших соглашение об электронном документообороте перевозочных документов. Представление информации в ГИС осуществляется с момента формирования или исправления файлов обмена по установленным форматам. Достоверность сведений подтверждается лицами, подписавшими документы посредством использования УКЭП.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г. и действует до 1 сентября 2028 г.

Постановление Правительства РФ от 21 мая 2022 г. №928 «О продлении срока представления в 2022 году организациями финансового рынка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, финансовой информации»

В рамках автоматического обмена финансовой информацией с иностранными государствами организации финансового рынка обязаны представлять в ФНС сведения о своих клиентах (их выгодоприобретателях и контролирующих их лицах), не являющихся налоговыми резидентами РФ, и о заключенных с ними договорах. Данные представляются не позднее 31 мая года, следующего за отчетным.

Кабмин продлил на 2 месяца срок представления указанной информации за 2021 и предыдущие отчетные годы.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства РФ от 20 мая 2022 г. №921 «О приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении использования любых сетей связи и средств связи при угрозе возникновения и при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Определен новый порядок приоритетного использования, приостановления или ограничения эксплуатации любых сетей и средств связи при природных и техногенных ЧС. К приоритетным пользователям дополнительно отнесена Росгвардия.

Решение о приоритетном использовании, приостановлении или ограничении использования сетей и средств связи будет принимать Минцифры. Уточнены основания. Оператор связи должен выполнить решение в течение суток. При этом не должна быть нарушена работа единого номера 112, передача сигналов оповещения и др.

Прежний порядок признается утратившим силу.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г. и действует до 1 сентября 2028 г.

Постановление Правительства России от 14 мая 2022 г. №876 «Об утверждении Правил предоставления публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» публично-правовому образованию, с которым заключено соглашение о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество этой публично-правовой компании, информации о сумме фактически произведенных застройщиками, осуществляющими строительство объектов на территории соответствующего публично-правового образования, расходов, направленных на защиту прав и законных интересов граждан – участников строительства, и формы предоставления такой информации»

Для защиты прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков было решено создать специальный фонд – Фонд развития территорий. Он, в частности, предоставляет публично-правовому образованию, с которым заключено соглашение о выделении субсидии в виде имущественного взноса в имущество Фонда, информацию о сумме фактически произведенных застройщиками, возводящими объекты в соответствующем публично-правовом образовании, расходов на защиту прав и законных интересов граждан – участников строительства.

Правительство РФ определило форму и порядок предоставления сведений. Указано, в отношении каких застройщиков и объектов они направляются.

Информация предоставляется не позднее 30-го рабочего дня после наступления определенной соглашением отчетной даты достижения значения результата предоставления публично-правовым образованием Фонду субсидии.

Постановление Правительства РФ от 13 мая 2022 г. №868 «О единой федеральной государственной информационной системе учета отходов от использования товаров»

Правительство утвердило новый порядок создания, эксплуатации и модернизации ФГИС учета отходов от использования товаров. Он заменит правила 2015 г.

Правомочия обладателя информации, содержащейся в ФГИС, осуществляет Минприроды, также ведомство является госзаказчиком работ по эксплуатации и развитию системы. Российский экологический оператор является ее оператором.

Информация для включения в ФГИС представляется поставщиком безвозмездно посредством ИТС в форме электронного документа, создаваемого и направляемого с помощью программных средств системы с использованием УКЭП. При невозможности использования ее программных средств сведения представляются с помощью единых форматов информационного взаимодействия на основе расширяемого языка разметки (XML). Доступ к системе осуществляется в электронной форме через личный кабинет.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г., за исключением отдельных положений, вступающих в силу со дня опубликования, и действует до 1 сентября 2028 г.

Постановление Правительства РФ от 13 мая 2022 г. №867 «О единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России»

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В рамках реформирования платформы «Работа в России» Правительство утвердило новый порядок ее функционирования.

Доступ к платформе, включая личные кабинеты соискателя (работника) и работодателя, предоставляется через ЕСИА.

Платформа включает федеральный и региональный сегменты. Перечислены подсистемы, входящие в них.

Закреплен порядок регистрации работодателей и кадровых агентств на платформе, размещения вакансий и резюме. Доступ к платформе предоставляется бесплатно через Интернет. Можно воспользоваться мобильными устройствами и информационными терминалами.

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Урегулированы вопросы взаимодействия платформы с иными информационными системами.

Акты, касающиеся функционирования общероссийской базы вакансий «Работа в России», утрачивают силу.

Постановление вступает в силу со дня опубликования, за исключением отдельных норм: доступ к электронным документам, созданным и подписанным в подсистеме «Электронный кадровый документооборот», будет открыт через «Госуслуги» с 1 сентября 2022 г.; электронные документы, связанные с работой, будут создаваться по единым требованиям к составу и форматам с 1 марта 2023 г.; порядок оформления электронных договоров гражданско-правового характера, авторских договоров вступит в силу с 1 января 2023 г.

Постановление Правительства РФ от 13 мая 2022 г. №864 «Об упразднении подкомиссии по развитию искусственного интеллекта Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, а также о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Решено упразднить подкомиссию по развитию искусственного интеллекта Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Акты и нормы по вопросам деятельности подкомиссии признаны утратившими силу. Данная мера направлена на оптимизацию структуры комиссии.

Постановление Правительства РФ от 13 мая 2022 г. №860 «О проведении эксперимента по повышению уровня защищенности государственных информационных систем федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений»

Эксперимент проводится с 16 мая 2022 г. по 30 марта 2023 г.

Для участия в эксперименте в Минцифры подаётся заявка, которой подтверждается готовность ГИС к участию в нём. Форма заявки на участие в эксперименте прилагается.

Минцифры в 30-дневный срок со дня получения заявки уведомляет о результатах её рассмотрения, а также о возможности проведения эксперимента в отношении заявленной ГИС и принятия совместного ведомственного акта.

В рамках эксперимента Минцифры: разрабатывает и согласовывает со ФСТЭК и ФСБ типовое техническое задание на выполнение работ по повышению уровня защищенности ГИС; обеспечивает принятие совместных ведомственных актов и организует выполнение работ по повышению уровня защищённости ГИС участников эксперимента; ведёт контроль за ходом устранения выявленных в рамках эксперимента недостатков (уязвимости); разрабатывает и согласовывает с ФСБ и ФСТЭК перечень мер, направленных на нейтрализацию выявленных в ГИС в рамках эксперимента недостатков (уязвимости).

Постановление Правительства РФ от 12 мая 2022 г. №854 «Об утверждении Положения о федеральной государственной информационной системе учета и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним»

С 3 июля 2022 г. будет действовать отдельный Закон о самоходных машинах и других видах техники. Помимо прочего, предусмотрено создание и функционирование ФГИС учета и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним. Утверждены соответствующие правила.

Оператором ФГИС назначен Минсельхоз. Система содержит реестры органов гостехнадзора, самоходных машин и других видов техники и их владельцев (собственников), а также лиц, допущенных к управлению самоходными машинами. Кроме того, ФГИС имеет ряд подсистем.

ФГИС будет взаимодействовать с ЕСИА, СМЭВ, Единой информационной платформой национальной системы управления данными, Единым порталом госуслуг, Федеральным реестром государственных и муниципальных услуг (функций), а также с единым реестром контрольных (надзорных) мероприятий. Определено, какие сведения включаются во ФГИС.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г., за исключением отдельных положений, которые будут действовать с 1 апреля 2023 г.

Постановление Правительства РФ от 9 мая 2022 г. №839 «О порядке предоставления тарифной льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, сырья и материалов, ввозимых для исключительного использования на территории Российской Федерации в рамках реализации инвестиционных проектов, соответствующих приоритетному виду деятельности (сектору экономики) Российской Федерации, и об освобождении от предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин в отношении указанных товаров»

Технологическое оборудование, комплектующие и запчасти к нему, а также сырье и материалы для реализации инвестпроектов в приоритетных секторах экономики можно будет ввозить в Россию без уплаты таможенной пошлины. Урегулированы вопросы применения льготы.

К приоритетным видам деятельности отнесены в том числе растениеводство, производство лекарств, пищевых продуктов и напитков, бумаги и бумажных изделий, электрооборудования, компьютеров, транспортных средств, деятельность в сфере информтехнологий, перевозки, строительство зданий и сооружений, добыча нефти и газа, разведочное бурение.

Правительство РФ утвердит перечень инвестпроектов. Его сформирует подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Объем капвложений по каждому инвестпроекту должен составлять не менее 250 млн руб.

Также будет утвержден реестр товаров для беспошлинного ввоза. Их можно использовать исключительно на территории России и только для реализации конкретного инвестпроекта. Установлено, как долго действуют ограничения по пользованию и распоряжению товарами.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства РФ от 9 мая 2022 г. №834 «Об установлении особенностей ввоза в Российскую Федерацию шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих»

В 2022 г. при ввозе в Россию шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих, принимаются нотификации, оформленные отраслевыми ассоциациями и НКО: Доверенная платформа; Консорциум «Вычислительная техника»; Консорциум «Телекоммуникационные технологии»; Ассоциация РАТЭК; Ассоциация Разработчиков и Производителей Электроники; Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий.

При ввозе таможенным органам не нужно представлять сведения о включении таких нотификаций в единый реестр, если ввозимые устройства являются комплектующими для промышленного производства оборудования на территории России, а производители оборудования включены в перечень системообразующих организаций.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Как отмечают в Правительстве, решение упростит ввоз в Россию электронных устройств, что позволит не допустить их дефицита на внутреннем рынке на фоне санкций. Речь идет, в частности, о смартфонах, планшетах, ноутбуках, компьютерах, микросхемах, рациях.

Распоряжение Правительства РФ от 19 мая 2022 г. №1235-р

Из резервного фонда Правительства РФ решено выделить в 2022 г. до 3,5 млрд руб. на льготное кредитование системообразующих компаний в сфере информации и связи, относящихся к медиаотрасли, и организаций, входящих в группу лиц системообразующей компании.

В результате в 2022 г. кредитные организации – получатели субсидий должны выдать льготные кредиты в сумме до 38,8 млрд руб. на пополнение указанными субъектами оборотных средств.

Постановление Правительства РФ от 14 мая 2022 г. №875 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Через личный кабинет на «Госуслугах» можно получить санкционированный доступ с использованием ЕСИА к информации из государственных, муниципальных и иных информационных систем. Для этого надо будет пройти дополнительную аутентификацию одним из следующих способов: с помощью биометрии; с помощью кода подтверждения из SMS.

Этими же способами можно подписать информацию в электронной форме простой электронной подписью для совершения с использованием ЕСИА значимых действий.

Письмо Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 16 мая 2022 г. №П11-10600-ОГ

Правом на отсрочку от армии обладают граждане, получившие высшее образование по перечню ИТ-специальностей и направлений подготовки, утвержденному Правительством.

Правительством не закреплен перечень необходимых должностей. Таким образом, правом на отсрочку могут воспользоваться граждане вне зависимости от занимаемой должности.

При этом не предусмотрено обязательств по уведомлению работников о включении их в списки для предоставления отсрочки. В адрес аккредитованных организаций, направивших списки до 1 мая 2022 г. через «Госуслуги», будет направлено уведомление о приеме списка граждан и направлении до 1 июня представленной информации в Минобороны.

Письмо Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 13 мая 2022 г. №П11-10480-ОГ

Для получения отсрочки от призыва на военную службу аккредитованная ИТ-организация формирует списки работников, претендующих на отсрочку, и направляет их в Минцифры через «Госуслуги». При этом не предусмотрено обязательств по уведомлению работников о включении их в списки.

В адрес ИТ-организаций, направивших списки до 1 мая 2022 г., через личные кабинеты направлено уведомление о приеме списка граждан и направлении до 1 июня представленной информации в Минобороны.

Такие разъяснения представило Минцифры в ответ на вопрос, каким образом сотрудник может в военкомате подтвердить направление работодателем информации для предоставления отсрочки.