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Теперь на портале «Госуслуг» можно безопасно купить или продать авто через аккредитив

«Сбер» и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ запустили удобный и выгодный сервис, c которым можно безопасно покупать и продавать автомобили на портале госуслуг. Об этом CNews сообщил представитель Сбербанка.

Для этого обеим сторонам сделки надо подписать электронный договор купли-продажи, а безопасность сделки обеспечит аккредитив. Благодаря сервису покупатель гарантированно получит автомобиль, а продавец — деньги за него. К тому же продавец будет уверен, что покупатель зарегистрировал машину на себя в ГИБДД и авто больше не числится за прежним владельцем.

Такой аккредитив исполняется автоматически, как только «Сбер» получает информацию о том, что сделка совершена и автомобиль поставлен на учёт в ГИБДД. В этот момент деньги, которые до финализации сделки хранились на специальном счёте, переходят от покупателя к продавцу.

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Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Приобретение автомобиля — это крупная покупка, которая порой связана с рисками. Наш совместный проект с Минцифры защищает интересы россиян в сделках купли-продажи машины и упрощает оформление аккредитива благодаря автоматизированному каналу обмена данными между госуслугами и «Сбером». Думаю, что безопасная сделка с аккредитивом быстро станет популярной при продаже подержанных машин».

Сергей Цветков, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, сказал: «Минцифры активно развивает портал госуслуг. Новый сервис безопасной сделки через аккредитив позволяет получить весь комплекс услуг — от подписания договора купли-продажи транспортного средства до онлайн-расчётов за него — быстро, удобно, в режиме одного окна, и абсолютно бесплатно».

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