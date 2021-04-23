«Точка» представила новые сервисы для таксопарков, бирж самозанятых и предпринимателей на патенте

Состоялось очередное «Большое Демо» банка «Точка». Банк для предпринимателей и предприятий презентовал новые возможности для бизнеса, которые «Точка» подготовила за 6-недельный спринт. Представители Точки рассказали о новых сервисах, тарифах, а также о доработках существующих продуктов.

Разработчики бизнес-продуктов банка рассказали о новых тарифах и возможностях кредитования для таксопарков. Для бирж самозанятых появился сервис быстрых и автоматизированных платежей. Стали доступны безопасные сделки с использованием аккредитива, а у предпринимателей на патенте появилась возможность уменьшить налоги.

Новый АПИ-сервис для агрегаторов и бирж самозанятых. Сервис автоматически создает сделки между компаниями и самозанятыми и корректирует их в случае необходимости. Платежи по АПИ проходят по номинальному счету. Это сокращает бухгалтерскую и налоговую нагрузку: счётом владеет площадка, а компании — деньгами на нем. Расчеты безопасны: деньги на счёте нельзя арестовать или заморозить по решению налоговой, приставов. Стали доступны выплаты нерезидентам по СБП или реквизитам, а также возможность оплаты налога на профессиональный доход за самозанятого.

Безопасные сделки с использованием аккредитива. «Точка» будет сопровождать экспортные и импортные расчеты с использованием аккредитива — обязательства банка выплатить деньги продавцу. Для использования такого метода расчетов клиентам «Точки» достаточно прислать договор в чат. Сотрудники валютного контроля проанализирует условия, расскажут о нюансах, рассчитают стоимость сопровождения. Новая услуга поможет провести любую сделку безопасно — аккредитивы используются по всему миру, этот продукт унифицирован и четко регулируется. Российские и иностранные банки будут одинаково подходить к проверке документов и обязательствам по исполнению.

Новые сервисы для таксопарков. Конкурентность на рынке такси обеспечивается быстрыми выплатами водителям. Точка стремится сделать выплаты моментальными, а тарифы — выгодными. Банк представил новую линейку тарифов с одинаковыми условиями для всех интеграторов, с которыми работает таксопарк. В Точке появилась возможность получить кредит для развития автопарка. Предпринимателям стали доступны предложения лизинговых компаний — партнеров банка, которые помогут создать собственный автопарк или расширить имеющийся. Кроме того, Точка предусмотрела запасной способ своевременного расчета с водителями — овердрафт под оборот таксопарков до 2 млн рублей. Он позволяет предпринимателям не зависеть от графика выплат агрегаторов и не беспокоиться о кассовых разрывах.

Оптимизация налогов патента. Онлайн-бухгалтерия «Точки» поможет сэкономить на налоге, если предприниматель работает на патенте и платит взносы в период его действия. С 2021 года предприниматели на патенте могут уменьшить налог на сумму уплаченных страховых взносов: если предприниматель платит взносы в период действия патента — налог уменьшается. Для этого предпринимателю нужно уведомить налоговую — лично, по почте или в электронном виде с цифровой подписью. Теперь уведомление можно отправить и в полной версии Онлайн-бухгалтерии «Точки»: сервис поможет сформировать уведомление в налоговую и получить квитанцию о принятии.

«Команда каждый день тестирует несколько десятков гипотез и идей. Нам интересно узнавать, чем занимаются наши клиенты и как развивается их бизнес. Это позволяет Точке стать удобнее для каждого предпринимателя. Мы обновили сервис комплаенс-рисков, добавили новый вид валютных сделок, новый модуль АПИ для онлайн-площадок, провели редизайн главной страницы Точки Икс. Уже сейчас мы активно разрабатываем новые возможности, которые покажем вам через 6 недель», — рассказала Полина Матвеева, специалист по развитию сервисов «Точки».