Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Интеграция
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения

Спецпроекты

МКБ предоставит ГК «Ланит» 2,75 млрд рублей по гарантиям и аккредитивам

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

Московский кредитный банк (МКБ) подписал с «Треолан» (входит в ГК «Ланит») мультивалютное соглашение по аккредитивам, а также договоры по гарантиям. Общая сумма соглашений составила 2,75 млрд рублей.

Банк выпускает аккредитивы для «Ланит» в пользу крупнейших поставщиков IT-оборудования: Lenovo, HP и других. Пост-финансирование клиенту представляется в рублях, оплата по аккредитиву поставщику производится в долларах США. «Ланит» - ведущая в России многопрофильная группа ИТ-компаний. Одним из важнейших направлений ее деятельности является ИТ-дистрибуция оборудования и программного обеспечения под торговой маркой Treolan от ведущих мировых производителей программных и аппаратных решений.

«Мы оптимизировали работу по аккредитивам специально под задачи «Ланит». Компания производит закупки регулярно, бенефициарами являются лидеры ИT-рынка. Мы настроили процесс максимально эффективно, исключив риск задержки оплаты», – отметила Наталья Бахова, начальник управления продаж и развития продуктов документарного и международного бизнеса МКБ.

Банковские гарантии выпускаются в виде гарантий от МКБ в пользу иностранных бенефициаров, а также в виде контр-гарантий в пользу иностранных финансовых институтов, которые гарантируют конечным поставщикам исполнение обязательств по контракту. Партнёрская сеть МКБ позволят найти оптимального гаранта.

Другие материалы рубрики

Постсоветской «дочке» «Билайна» запрещают продаваться

Жена экс-министра связи Никифорова объявила о разводе с мужем. Какие активы остались за ней

Рассекречена сумма, которую Сбербанк заплатил за сервис Rabota.ru

Финансисты призвали сбрасывать акции Intel: Это единственный крупный чипмейкер, у которого рухнет прибыль

Минкомсвязи хочет влить миллиарды рублей в российскую мобильную ОС

Экс-премьер Чечни вложил миллионы в виртуальную реальность

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие электропилы и дрели-шуруповёрты для дачи: выбор ZOOM

Выбираем точку доступа для бизнеса: обзор линейки Aruba HPE Instant On

Аксессуары для ноутбуков: нужны или нет?

Лучшие напольные кондиционеры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сахарная пудра — особый ингредиент при 3D-печати человеческих сосудов

Поиск таинственной темной материи: первые находки датчика XENON1T

Разработан полупроводник лучше кремния

Что такое молекулярный двигатель и как его уменьшить
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Когда компании пора переходить на новую СХД Когда компании пора переходить на новую СХД Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live