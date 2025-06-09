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Индексная книга (каталог) CNews*
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Хоревский Леонид


УПОМИНАНИЯ


09.06.2025 «Диасофт» выпустил «коробочную» версию АБС для малых и средних банков 1
02.03.2020 Банк «Урал ФД» перевел розничный бизнес на промышленную систему Diasoft FA# Beans 1
28.03.2019 «Диасофт» завершает перевод клиентов на МСФО 9 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Хоревский Леонид и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 938 2
Урал ФД АКБ - Уральский финансовый дом 17 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11772 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68435 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1100 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4281 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24904 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5516 1
Diasoft FA# Beans - Diasoft Financial Architecture 17 2
Diasoft FA# АБС 66 1
Рамазанов Эльдар 1 1
Меледин Владимир 2 1
Ушаков Иван 1 1
Вырков Алексей 1 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3018 1
Россия - РФ - Российская федерация 149539 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1671 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49338 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1781 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24843 1
Аккредитив - условное денежное обязательство, принимаемое банком (банком-эмитентом) по поручению приказодателя (плательщика по аккредитиву) 48 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364797, в очереди разбора - 752354.
Создано именных указателей - 176432.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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