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Хоревский Леонид
УПОМИНАНИЯ
|09.06.2025
|«Диасофт» выпустил «коробочную» версию АБС для малых и средних банков 1
|02.03.2020
|Банк «Урал ФД» перевел розничный бизнес на промышленную систему Diasoft FA# Beans 1
|28.03.2019
|«Диасофт» завершает перевод клиентов на МСФО 9 1
Хоревский Леонид и организации, системы, технологии, персоны:
|Diasoft - Диасофт 938 2
|Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3018 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149539 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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