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В Банке «Дом.РФ» теперь можно оформить е-закладную через мобильное приложение

Банк «Дом.РФ» запустил сервис по оформлению электронной закладной во время ипотечной сделки в мобильном приложении банка. Цифровой документ подписывается простой электронной подписью (ПЭП) в смартфоне клиента без дополнительной идентификации. Услуга предоставляется бесплатно. Об этом CNews сообщили представители «Дом.РФ».

Выпустить е-закладную можно как во время ипотечной сделки, так и после ее заключения — на этапе сопровождения ипотеки, после регистрации права собственности на достроенную недвижимость: электронная закладная направляется клиенту в мобильном приложении банка и также подписывается с помощью ПЭП дистанционно.

«До реализации сервиса е-закладные подписывались только усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП), это требует идентификации клиента — в отделении банка или с помощью мобильного банкира. С запуском сервиса оформления документа с ПЭП процесс стал еще удобнее, особенно когда закладная выпускается на этапе сопровождения ипотеки. Ведь в отличие от УКЭП ПЭП оформляется бесплатно и срок его действия не ограничен для клиентов банка», — сказал заместитель председателя правления банка «Дом.РФ» Алексей Косяков.

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«Мы расширили возможности мобильного приложения новым сервисом по подписанию электронной закладной и сопутствующих документов. Преимущества его использования для клиента к очевидны: можно быстро и дистанционно оформить закладную без посещения офиса банка и МФЦ. Также в мобильном приложении можно открыть вклад, накопительный счет, получить кредит, страховые продукты или любую справку и выписку по своим счетам», — сказал директор подразделения «Диджитал» банка «Дом.РФ» Олег Комлик.

Преимущества электронной закладной для клиентов — это ускорение регистрации права собственности после сдачи дома в эксплуатацию, дистанционный выпуск закладной без посещения Росреестра, а также быстрое дистанционное снятие недвижимости с залога и возможность распоряжаться ей сразу после погашения ипотеки. Для банка и регистратора это ускорение обработки закладных и снижение издержек.

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