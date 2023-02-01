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Банк «Дом.РФ» начал принимать заявки на обновленную ИТ-ипотеку

Банк «Дом.РФ» объявил о начале приема заявок на льготную ипотеку для ИТ-специалистов по новым критериям, утвержденным Правительством России. Выдача кредитов начнётся после вступления документа в силу – с 7 февраля.

Правительство России улучшило условия запущенной в 2022 г. ипотечной госпрограммы для специалистов в области информационных технологий. Теперь кредит получить могут сотрудники всех без исключения аккредитованных ИТ-компаний в возрасте до 50 лет с доходом от 120 тыс. руб. в городах-миллионерах и от 70 тыс. руб. в остальных городах (для Москвы – от 150 тыс. руб.). Еще два важных изменения: специалист высокотехнологичной отрасли должен проработать в ИТ-компании 5 лет с момента оформления ипотеки, а льготная ставка при смене работы сохранится ещё полгода, а не три месяца.

«Нововведения позволят существенно расширить круг ИТ-специалистов, которые могут улучшить жилищные условия на доступных условиях. Только за счёт изменения возрастных параметров количество потенциальных заёмщиков вырастет на 15%. Банк «Дом.РФ» на данный момент выдал 1,2 тыс. ИТ-ипотек на общую сумму более 12 млрд руб., по объемам выдач мы занимаем второе место среди банков-участников программы», – отметил заместитель председателя правления банка «Дом.РФ» Алексей Косяков.

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Оформить ИТ-ипотеку в банке «Дом.РФ» можно по ставке от 3,8% при оформлении кредита на строительство дома и от 4,1% при покупке квартиры. Максимальная сумма – 18 млн руб. для регионов с численностью населения не менее 1 млн человек и 9 млн руб. – для других субъектов РФ.

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