С помощью ИТ-ипотеки в банке ДОМ.РФ жилищные условия улучшили 4700 семей

За период январь-декабрь 2023 г. банк ДОМ.РФ выдал более 3500 ипотечных кредитов по льготной программе для ИТ-специалистов на сумму свыше 35 млрд руб. Всего с момента запуска в мае 2022 г. жилищные условия улучшили около 4700 сотрудников ИТ-компаний, объем кредитования составил 46,5 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители ДОМ.РФ.

Среди регионов-лидеров по выдачам с начала 2023 г. – Москва (оформлено кредитов на 16,5 млрд руб.), Санкт-Петербург (4,3 млрд руб.), Подмосковье (2,7 млрд руб.), Новосибирская область (1,4 млрд руб.) и Республика Татарстан (1,2 млрд руб.). В топ-10 входят также Свердловская (1,2 млрд руб.), Нижегородская (1,1 млрд руб.), Самарская (1 млрд руб.), Воронежская области (750 млн руб.) и Краснодарский край (около 700 млн руб.).

Наиболее активной возрастной группой стали клиенты от 30 до 40 лет, на них пришлась половина сделок, проведенных в текущем году. Каждый третий заемщик – в возрасте до 30 лет, 16,5% – от 40 до 50 лет.

«В 2023 г. программа была распространена на сотрудников всех аккредитованных ИТ-компаний, предельный возраст заемщиков был увеличен, а для молодых специалистов - отменены требования к минимальному доходу. В результате возрастная структура клиентов стала более диверсифицированной – увеличилась доля заемщиков до 30 лет и 40-50 лет. Процент частного домостроения в программе не изменился к прошлому году – примерно 15%, а вот средний размер кредита уменьшился на полмиллиона рублей и составил 9,8 млн руб.», – отметил заместитель председателя правления банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

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Более половины клиентов (57%), воспользовавшихся с начала года программой, состоят в браке. Из них 48% на данный момент не имеют детей, 29% – воспитывают одного ребенка, у 19% – двое детей, многодетных – около 4%.

Чаще всего в рамках программы приобреталось двухкомнатное жилье – в 37% (в 2022 г. – 42%). На однокомнатную недвижимость пришлось 28% (22% годом ранее), около 35% заемщиков покупали многокомнатные квартиры (36%).