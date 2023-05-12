Банк «Дом.РФ»: улучшение условий ИТ-ипотеки повысило спрос на программу втрое

Расширение списка компаний, сотрудники которых могут взять льготную ИТ-ипотеку, и смягчение требований к доходу заёмщиков по программе втрое увеличило спрос на данную меру господдержки в банке «Дом.РФ». Об этом CNews сообщил представитель банка.

Среди регионов-лидеров по интересу к программе – Москва (10,8 млрд руб., Санкт-Петербург (2,8 млрд руб.), Мособласть (1,7 млрд руб.), Новосибирская (свыше 1 млрд руб.) и Свердловская (более 800 млн руб.). В топ-10 входят также Татарстан, Нижегородская область, Краснодарский край, Самарская и Ленинградская области.

«После изменения условий программы в январе текущего года в среднем ежемесячно количество оформленных кредитов растёт на 75%. Такая динамика обусловлена и привлекательностью условий кредитования в нашем банке. Ставка от 3,9%, а ипотеку можно направить как на покупку квартиры, так и на ИЖС – на этот сегмент приходится 13% выданных нами кредитов», – отметил заместитель председателя правления банка «Дом.РФ» Алексей Косяков.

С начала 2023 г. банк провёл более 1 тыс. сделок по ипотеке для ИТ-специалистов на общую сумму 10,5 млрд руб. Всего с момента запуска ИТ-ипотеки в мае 2022 г. программой воспользовались 2150 семей, общий объем кредитования составил почти 22 млрд руб.

Foresight Day’2023: импортозамещение продолжается Импортонезависимость

Программа рассчитана на сотрудников всех аккредитованных Минцифры ИT-компаний в возрасте до 50 лет с доходом от 120 тыс. руб. в городах-миллионерах и от 70 тыс. руб. в остальных городах (для Москвы – от 150 тыс. руб.).