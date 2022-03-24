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Российское решение Smart Code Engine считывает баркоды для переводов через СБП

Smart Engines, разработчик системы для автоматического распознавания документов, объявила о том, что новая версия Smart Code Engine позволяет точно и быстро считывать одномерные и двумерные баркоды (QR Code, AZTEC, PDF417, Datamatrix), что необходимо, в частности, при оплате и переводе через Систему быстрых платежей (СБП).

Технология распознавания Smart Engines – собственная разработка ученых компании, не содержит внешних компонентов, включена в Единый реестр российского программного обеспечения, поддерживает отечественные вычислительные платформы и не требует GPU. Считывание данных нетребовательно к вычислительным ресурсам и выполняется автоматически в режиме реального времени на устройствах, без передачи данных вовне. Это позволяет сканировать штрихкоды даже на устройствах с ограниченной вычислительной мощностью (мобильный телефон эконом-класса, планшет и т.д.).

Пользователи могут сфотографировать баркод или показывать его камере в режиме реального времени, как им удобнее. Smart Code Engine решает задачу быстрого извлечения и ввода всех данных, необходимых для совершения операции, а также позволяет распознать штрихкоды QR Code, AZTEC, PDF417 и других линейных и матричных баркодов. Решение обеспечивает качественное распознавание одно- и двумерных штрихкодов из различных счетов и квитанций, включая счета за коммунальные и государственные услуги, налоговых документов и счетов, а также билетов, чеков, счетов-фактур, ценников, плакатов и объявлений.

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В этом году в продукте Smart Code Engine была повышена скорость инициализации и настройки механизма распознавания, а также улучшен процесс распознавания и сканирования QR Сode и AZTEC. Новый релиз 1.10.0 состоялся на прошлой неделе, и самую свежую версию продукта можно протестировать в демонстрационных мобильных приложениях, доступных в App Store и Google Play.

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