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Smart Engines расширила возможности системы Smart Code Engine

Российская ИИ-компания Smart Engines расширила возможности системы Smart Code Engine, добавив в версию 2.10 возможность сканирования единого лицевого счета (ЕЛС). Об этом CNews сообщил представитель Smart Engines.

Новая функциональность сделала оплату ЖКУ удобнее: пользователям не нужно вручную искать ЕЛС на квитанции – система автоматически считывает идентификатор и передает данные в платежную форму. Программное решение Smart Code Engine уже встроено в мобильные приложения и веб-версии крупнейших банков, помогая миллионам людей быстрее и проще оплачивать товары, услуги и ЖКУ без ручного ввода реквизитов.

Еще одно ключевое улучшение Smart Code Engine 2.10 – ускоренное распознавание платежных баркодов Aztec, QR и Data Matrix. Если на изображении находится один код, среднее время его обработки сократилось на 23%, а при одновременном распознавании нескольких баркодов – на 30%. Благодаря этому встроенная в банковское приложение «умная камера» быстрее находит платежные данные и передает их в форму оплаты, сокращая время ожидания. Высокая скорость ввода реквизитов сохраняется на смартфонах разных классов, включая бюджетные модели.

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В новой версии также на 20% повышена надежность распознавания баркодов PDF417. Это особенно важно при автоматической обработке документов, содержащих большой объем структурированных данных. В России PDF417 используется, в частности, на машиночитаемых формах налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и регистрационных документах ФНС.

Программный продукт Smart Code Engine включен в реестр российского программного обеспечения Минцифры РФ и относится к классу ИИ. Smart Code Engine является on-device-решением и работает полностью на устройстве пользователя или в инфраструктуре заказчика. Это означает, что система не сохраняет и не отправляет распознанные платежные реквизиты во внешние сервисы.

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