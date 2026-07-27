Smart Engines ускорила считывание платежных QR-кодов в браузере на 40%

Россияне смогут еще быстрее оплачивать покупки и услуги прямо в браузере. Smart Engines ускорила распознавание QR-кодов в веб-среде на 40%, а считывание текстовых платежных реквизитов – на 25%. Ускорить работу технологии удалось за счет применения векторных инструкций в нейросетевых вычислениях. Новый ИИ вошел в состав Smart Code Engine 2.10 – последней версии продукта, на базе которого в 2025 г. было совершено более 40% всех платежей по QR-кодам в России.

«Банки и крупные цифровые сервисы уже несколько лет живут в новой реальности, где приложение может в любой момент исчезнуть из магазинов. На этом фоне браузер стал полноценным каналом обслуживания. С помощью технологий Smart Engines крупнейшие российские банки уже перенесли в веб привычные платежные сценарии, а клиенты получили возможность сканировать QR-коды и реквизиты, оплачивать услуги и совершать переводы прямо в браузере – без установки мобильных приложений», – сказал исполнительный директор Smart Engines, кандидат технических наук Сергей Усилин.

Программное решение Smart Code Engine закрывает все основные платежные сценарии – от оплаты покупок по QR-коду до платежей по реквизитам из бумажных квитанций. Система считывает платежные коды, даже если у них отсутствует до 30% площади, а также данные банковских карт и номера телефонов. Если на документе нет штрихкода, ИИ находит реквизиты непосредственно в тексте: распознает ИНН, КПП, БИК, номер расчетного счета, а затем автоматически переносит их в платежную форму. В версии Smart Code Engine 2.10 к этому списку добавилось распознавание единого лицевого счета (ЕЛС) для оплаты ЖКУ.

В Smart Code Engine для онлайн-банков применяется технология WebAssembly (WASM). ПО в виде WASM-модуля встраивается в интернет-банк на основе PWA (Progressive web application), позволяя бесшовно интегрировать привычные возможности мобильных приложений непосредственно в веб-страницу. При этом качество и скорость распознавания остаются такими же высокими, как и в нативном приложении. Технология поддерживается всеми популярными браузерами – Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox, Chromium, Microsoft Edge.

Программный продукт Smart Code Engine включен в реестр российского программного обеспечения Минцифры РФ и относится к классу ИИ. Smart Code Engine является on-device-решением и работает полностью на устройстве пользователя или в инфраструктуре заказчика. Это означает, что система не сохраняет и не отправляет распознанные платежные реквизиты во внешние сервисы.