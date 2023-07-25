Smart Engines сняла ограничения при распознавании серии баркодов в Smart Code Engine

ИИ-разработчик Smart Engines снял ограничения при распознавании серии баркодов в программном продукте Smart Code Engine. В новой версии программы появилась функция бесконечной баркодной сессии. Она позволяет прямо на смартфоне распознавать неограниченное количество наклеек DataMatrix, используемых в товарной маркировке системы «Честный знак», а также QR-кодов и других баркодов.

«У существующих на рынке решений по сканированию QR-кодов есть различные ограничения – у кого-то 128, у кого-то 256 сканирований в одной сессии. Мы решили, что эта технология ограничений иметь не должна. Поэтому мы сделали баркодную сессию без ограничений», –сказал генеральный директор Smart Engines кандидат технических наук Владимир Арлазаров.

Теперь сотрудник ритейлера или робот может просто пройти или проехать мимо полки с товаром, и считаются все штрихкоды без остановки, поясняет Владимир Арлазаров.

«Это совершенно новый кейс: мы распознаем все, что видим. И пока вы идете по торговому залу, мы распознаем. Пока не разрядится батарея смартфона», – сказал он.

Smart Code Engine на смартфоне превращает устройство в мгновенный считыватель баркодов DataMatrix. Распознавание 1 кадра с баркодом происходит за 0,035 секунды. За это время человек не успевает даже моргнуть. Функция бесконечной баркодной сессии Smart Code Engine способна серьезно оптимизировать процессы в ретейле, в частности, учет товаров, маркированных в системе «Честный знак».

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Программный продукт также позволяет сканировать одномерные и двумерные штрихкоды QR, AZTEC, PDF417, CODABAR, CODE_39, CODE_93, CODE_128, EAN_8, EAN_13, ITF, UPC_A, UPC_E.

Смартфон с установленной программой Smart Code Engine может рассматриваться ритейлерами в качестве альтернативы традиционному портативному сканеру штрих-кодов. Технология применима на складах, на конвейерах, в работе курьерских почтовых компаний.

Кладовщики и мерчендайзеры сегодня, как правило, используют для контроля за движением товаров портативные считыватели штрих-кодов. Такой аппарат сканирует идентификаторы с товаров, а затем передает данные на компьютер, онлайн-кассу или POS-терминал. Однако использование сканера сопряжено со сложностями. Одни устройства распознают только линейные штрихкоды (а двухмерные – нет), другие не умеют считывать поврежденную маркировку, третьи работают только с очень близкого расстояния. Кроме того, сотрудник розничного магазина вынужден подносить устройство к каждой единице продукции и «пропикивать» каждый товар отдельно, что отнимает немало времени. В таких случаях эффективнее использовать смартфон, способный сканировать бесконечное число баркодов. Распознавание баркодов в бесконечной сессии через видеокамеру смартфона позволит ритейлерам существенно ускорить процесс приемки и учета товаров на полках и складах.