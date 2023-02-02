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Smart Engines обновила систему распознавания банковских карт, QR-кодов и номеров телефонов Smart Code Engine

Smart Engines обновила систему распознавания банковских карт, QR-кодов и номеров телефонов. В Smart Code Engine 1.13.0 скорость считывания в веб-браузере возросла в 4 раза. По сравнению с предыдущей версией существенно улучшилось и качество распознавания.

Smart Code Engine используется банками для платежей. Встроенное в приложение ПО сканирует QR-коды, банковские карты, номера телефонов через камеру смартфона. Распознавание банковской карты на современном смартфоне происходит за 0,035 с.

В Smart Code Engine для онлайн-банков применяется технология WebAssembly (WASM). ПО в виде WASM-модуля интегрируется в онлайн-банк на основе технологии PWA (progressive web app визуально и функционально трансформирует сайт в мобильное приложение). Функционал распознавания PWA банка аналогичен iOS или Android-приложению. Технологию поддерживают браузеры Firefox, Chrome, Chromium, Edge, Safari.

Smart Engines представила систему распознавания для браузеров в 2021 г. Внедрение продукта началось в 2022 г, после того, как App Store и Google Play удалили приложения нескольких российских банков. Эта система уже доступна клиентам Альфа-банка, ВТБ и банка «Россия». Еще несколько компаний сейчас тестируют технологию Smart Engines.

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«Мы непрерывно совершенствуем наши программные продукты, чтобы обеспечить омниканальность для комфортного банкинга. Сейчас скорость распознавания баркодов, банковских карт, номеров телефонов в онлайн-банках возросла в 4 раза. Вместе с тем текущее обновление ПО касается всех наших систем, а значит, скорость и качество распознавания повысилось и при сканировании паспорта РФ, текстовых документов и форм», – отметил CEO Smart Engines к.т.н. Владимир Арлазаров.

Программные продукты Smart Engines внесены в реестр российских программ. Системы Smart Engines не передают персональные данные третьим лицам и не требуют подключения к интернету.

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