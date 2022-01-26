2021 стал для Veeam рекордным годом

Компания Veeam Software, вендор решений для резервного копирования, восстановления и управления данными, объявляет о завершении 16 квартала подряд с двузначным ростом ежегодного регулярного дохода. Глобальный показатель ARR вырос на 27% год к году. Регион EMEA также продемонстрировал в 2021 г. двузначный рост ARR на 28% в годовом исчислении.

2021 г. стал самым успешным за все время существования Veeam.

«Спрос пользователей на решения, обеспечивающие защиту и резервное копирование данных независимо от места их размещения, будь то локальное, облачное или граничное размещение, растет по мере увеличения числа развертываний приложений. Для удовлетворения этого спроса в 2021 г. Veeam последовательно совершенствовала свои продукты для резервного копирования – Microsoft Office 365, Veeam Backup & Replication v11 и v11a. Компания смогла также увеличить свою долю на рынке ПО для репликации и защиты данных. Наконец, Veeam планирует внедрить поддержку данных в SalesForce, расширив тем самым свое присутствие на рынке защиты данных в SaaS-приложениях», — сказал Фил Гудвин (Phil Goodwin), вице-президент по исследованиям IDC.

Среди наиболее заметных событий и итогов 2021 года:

•Назначение Ананда Эсварана генеральным директором и членом совета директоров Veeam. Уильям (Билл) Х. Ларджент (William (Bill) H. Largent) покинул пост генерального директора и сосредоточился на своей роли председателя совета директоров компании.

•Рост более чем на 420% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года направления облачной защиты данных. Новые версии Veeam Backup для AWS v4, Veeam Backup для Microsoft Azure v3 и Veeam Backup для Google Cloud v2 теперь интегрированы в Veeam Backup & Replication v11a, обеспечивая 100% функциональность для обладателей универсальной лицензий Veeam (VUL).

•Тренд перехода к хранению данных в облаке. В 2021 г. компания перенесла более 500 петабайт данных в публичные облачные хранилища, темпы роста данного направления составили 135% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Как будут дальше развиваться ВКС-решения Рынок видеоконференцсвязи

•Выход в I квартале 2021 г. Veeam Backup & Replication v11, решения, которое загрузили более 450 тыс. пользователей. Являясь самым передовым решением для защиты данных в облачных, виртуальных, физических, сетевых (NAS) средах и корпоративных приложениях, v11 позволяет компаниям ускорить переход к облачным технологиям Amazon Web Services (AWS), Azure и Google, обеспечивая надежную защиту данных и возможность управления ими из единой консоли.

•Рост на 73% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года ARR от продаж Veeam Backup для Microsoft Office 365. Это решение №1 для резервного копирования и восстановления данных в Microsoft Office 365 позволяет пользователям производить защищенное резервное копирование в любом месте — как в инфраструктуре предприятия, так и в облачных гиперскейлерах или локальных сервис-провайдеров. В настоящее время 8,5 млн пользователей доверили Veeam защиту своих данных в Office 365. Новая версия решения v6 будет представлена в начале 2022 г.

• Расширение возможностей защиты данных от вирусов-вымогателей в Veeam Backup & Replication, Veeam ONE и Veeam Disaster Recovery Orchestrator (рост по сравнению с предыдущим годом — 204%).

•Расширение клиентской базы. Клиентами Veeam являются 81% компаний, входящих в список Fortune 500, и 70% компаний из списка Global 2000.