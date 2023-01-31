CorpSoft24 масштабирует подсистему «Налоговый мониторинг» в «Русгидро»

Специалисты CorpSoft24 масштабируют проект по внедрению подсистемы «Налоговый мониторинг группы Русгидро» на платформе «1С» для нескольких дочерних обществ энергетической компании. В ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» система проходит опытную эксплуатацию. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

Группа «Русгидро» — российский электроэнергетический холдинг. Объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые, строительные и сервисные компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав «Русгидро», составляет 38,2 ГВт.

ПАО «Русгидро» – одна из первых компаний, инициативно перешедших на контроль в форме налогового мониторинга. Теперь процесс перехода осуществляют крупные дочерние компании «Русгидро». Решение на базе «1С» для них разработано компанией CorpSoft24.

На данный момент система проходит опытную эксплуатацию в ПАО «Дальневосточная энергетическая компания». Параллельно проект реализуется в АО «Дальневосточная генерирующая компания» и АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания». Во втором полугодии 2023 года система будет тиражирована в ПАО «Камчатскэнерго» и ПАО «Сахалинэнерго».

«Особенность проекта заключается в том, что подсистема «Налогового мониторинга» должна эксплуатироваться в связке с конфигурацией на базе “1С:Бухгалтерия 3.0” или конфигурацией на базе “1С:УПП”, в зависимости от учетной системы, используемой в подконтрольных обществах компании. Кроме того, требования “Русгидро” к функционалу системы налогового мониторинга покрываются типовыми конфигурациями “1С”, представленными на рынке, лишь частично. В рамках проекта решение обогащается уникальным функционалом, обеспечивающим требования системы внутреннего контроля (СВК) каждой дочерней компании», — сказал Михаил Горшков, руководитель направления «1С» CorpSoft24.

Пилотным проектом CorpSoft24 в «Русгидро» по внедрению подсистемы «Налогового мониторинга» стал проект для ПАО «Красноярскэнергосбыт». Подсистема была внедрена и интегрирована в учетную систему на базе «1С: Бухгалтерия 3.0».

Следующим этапом CorpSoft24 приступила к доработке подсистемы налогового мониторинга для других подконтрольных обществ, где в качестве учетной системы используется решение на базе «1С: Управления производственным предприятием» («1С: УПП»).

В результате все подконтрольные общества ПАО «Русгидро» – участники проекта в части налогового контроля – смогут полностью отказаться от бумажного документооборота и предоставлять налоговом органам доступ к данным бухгалтерского и налогового учета в режиме реального времени.

***

Компания CorpSoft24 – ИТ-экосистема, позволяющая бизнесу получать непрофильные услуги облачной инфраструктуры, внедрение и сопровождение продуктов «1С», услуги по информационной безопасности в одном окне. С 2009 г. компания предоставляет спектр облачных услуг по модели IaaS (инфраструктура как сервис) и SaaS (программное обеспечение как сервис), клиентами предоставляемых сервисов являются более 300 компаний крупного и среднего бизнеса. С 2014 г. компания развивает направление методологии и автоматизации бизнес-процессов на базе платформы «1С». С 2019 г. CorpSoft24 является разработчиком ПО для систем информационной безопасности и управления эффективностью сотрудников и компаний с использованием биометрической идентификации и искусственного интеллекта.