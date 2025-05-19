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CorpSoft24 CorpLab


Компания CorpSoft24 выделила в 2024 году в структуре отдельное подразделение – лабораторию инноваций CorpLab, которая будет заниматься поиском идей и разработкой новых решений для российского рынка. CorpLab аккумулирует опыт CorpSoft24 в создании ПО, будет создавать и тестировать гибкие решения для бизнеса.

 

УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 Выручка CorpSoft24 в 2024 году выросла на 28% 1
29.08.2024 Наталья Красовская назначена директором по маркетингу CorpSoft24 1
31.05.2024 CorpSoft24 открыла лабораторию инноваций CorpLab 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

CorpSoft24 и организации, системы, технологии, персоны:

CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 213 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 314 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1148 1
Telegram Group 2194 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16156 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14785 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6840 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21764 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1213 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10389 1
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 173 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 782 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7316 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31743 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4617 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2885 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 972 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67780 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1716 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16333 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52590 1
Маркировка - Marking 1116 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 558 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4575 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3310 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20541 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6986 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2529 1
CorpSoft24 REWTAS - Remote Employee Working Time Accounting System 16 1
Рензяев Константин 66 3
Красовская Наталья 1 1
Болгар Иван 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 148545 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2382 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9026 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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