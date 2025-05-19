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CorpSoft24 CorpLab
Компания CorpSoft24 выделила в 2024 году в структуре отдельное подразделение – лабораторию инноваций CorpLab, которая будет заниматься поиском идей и разработкой новых решений для российского рынка. CorpLab аккумулирует опыт CorpSoft24 в создании ПО, будет создавать и тестировать гибкие решения для бизнеса.
УПОМИНАНИЯ
|19.05.2025
|Выручка CorpSoft24 в 2024 году выросла на 28% 1
|29.08.2024
|Наталья Красовская назначена директором по маркетингу CorpSoft24 1
|31.05.2024
|CorpSoft24 открыла лабораторию инноваций CorpLab 1
CorpSoft24 и организации, системы, технологии, персоны:
|CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 213 2
|Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 314 1
|Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1148 1
|Telegram Group 2194 1
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