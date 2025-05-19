Компания CorpSoft24 выделила в 2024 году в структуре отдельное подразделение – лабораторию инноваций CorpLab, которая будет заниматься поиском идей и разработкой новых решений для российского рынка. CorpLab аккумулирует опыт CorpSoft24 в создании ПО, будет создавать и тестировать гибкие решения для бизнеса.