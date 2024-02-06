«ГалоПолимер» переводит производственные процессы на отечественную цифровую платформу

«ГалоПолимер Кирово-Чепецк» завершил реализацию проекта по оптимизации технологических процессов. ИТ-партнером проекта стала компания «К2Тех» совместно с вендором CyberPhysics. Включение российской платформы для предиктивной аналитики и управления техническим состоянием оборудования CyberStudio в производственный цикл химпредприятия позволит увеличить объем выработки метиленхлорида без привлечения дополнительных ресурсов или перенастройки оборудования. В ходе проектных работ производство «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» было переведено на импортонезависимое решение при сохранении непрерывности всех критических бизнес-процессов. Все работы были выполнены специалистами «К2Тех» и CyberPhysics в короткие сроки – всего за три месяца.

Холдинг «ГалоПолимер» – производитель фторполимерной продукции, а также хлорорганических соединений, используемых во многих отраслях промышленности. Перед компанией стояла задача увеличить объем выработки востребованного на рынке промышленного растворителя метиленхлорида на предприятии «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».

Для этого необходимо было оптимизировать технологический процесс производства этого вещества и повысить точность прогнозирования его выработки.

Решением стал продукт CyberStudio – платформа для предиктивной аналитики и управления техническим состоянием оборудования российского вендора CyberPhysics.

За счет оптимизации технологических процессов на предприятии стало возможным существенно наращивать объем выработки метиленхлорида без привлечения дополнительных ресурсов.

«Оптимизация производственных процессов за счет применения цифровых технологий – один из наших ключевых приоритетов. Мы активно развиваемся в этом направлении, поскольку заинтересованы в эффективном ведении бизнеса и удовлетворении спроса наших клиентов как на российском, так и на мировом рынке. Решение, предложенное ИТ-специалистами «К2Тех» и CyberPhysics, позволило нам повысить количество и качество производства метиленхлорида. При этом наш выбор в пользу продукта отечественного вендора исключил риски, которые появились в связи с уходом с рынка западных вендоров», – отметил ИТ-директор «ГалоПолимер» Александр Тимофеев.

В ходе проекта совместная команда «К2Тех» и CyberPhysics работала в тесной связке с сотрудниками предприятия «ГалоПолимер Кирово-Чепецк». Эксперты проанализировали данные основных узлов производственной линии хлорирования метана. На основании проведенного анализа на базе платформы CyberStudio была построена суррогатная оптимизационная модель – упрощенное представление сложной системы или процесса, которое можно использовать для быстрого и эффективного моделирования, оптимизации или других анализов на производстве. Она была создана на основе нейронной сети при участии технологов и инженеров предприятия. Для ее обучения использовались исторические данные по более чем 130 технологическим параметрам, влияющим на выработку хлорорганических соединений – температуре в ректификационных колоннах и реакторе, расходам метана и хлора, расходам рецикла, давлению в реакторе, колоннах и другие.

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Обученная на исторических данных химпредприятия модель сравнивает в цифровой платформе фактические показатели с идеальными значениями описываемых моделью параметров, при которых достигается максимальный объем выработки продукта. В результате в режиме реального времени модель проводит мониторинг сигналов и выдает операторам рекомендации по регулировке 9 управляемых параметров: давления хлорметанов, температуры рецикла, расхода газа в ГРПШ2 (газорегуляторном пункте шкафной), температуры хлора, температуры в реакторе, расхода метана, расхода пара в теплообменник, расхода в колонну, давления рецикла.

«Проект с предприятием «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» по оптимизации такого сложного процесса на химическом производстве, как выработка метиленхлорида, с помощью предиктивной аналитики – показательный пример того, что по своей эффективности и надежности отечественные цифровые технологии не уступают иностранным. Промышленные компании все активнее применяют прорывные технологии в производственном блоке благодаря появлению успешных кейсов реализации таких проектов. Перед заказчиками стоит сложная задача по обеспечению технологической устойчивости и импортонезависимости наряду с сохранением непрерывности критических бизнес-процессов. Для нас важно помогать предприятиям отрасли не только сохранять привычный уровень качества и бесперебойность работы ИТ, но и продолжать получать реальный бизнес-эффект от цифровизации тех или иных производственных процессов», – отметил заместитель генерального директора по развитию бизнеса «К2Тех» Игорь Зельдец.

В компании CyberStudio заявляют, что за счет технологии трансферного обучения и гибридного моделирования их платформа обладает высокой конкурентоспособностью на рынке.

«Наша команда в очередной раз подтвердила это результатами, полученными в ходе выполнения проекта для предприятия «ГалоПолимер Кирово-Чепецк». Оптимизация технологических процессов – это лишь часть функционала нашего ПО. Мы нацелены на дальнейшее развитие сотрудничества и готовы продемонстрировать эффективность CyberStudio для решения не только задач оптимизации, но и предиктивной аналитики технического состояния оборудования», – сказал генеральный директор компании CyberPhysics Сергей Николаев.