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Новое руководство «Почты России» заморозило проект БПЛА, доставляющих грузы

Запуск коммерческой доставки грузов беспилотными летательными аппаратами отложен «Почтой России» на неопределенное время. Маршруты доставки в отдаленные районы России имеют социальную значимость и рыночную перспективу, но прибыль компании нужна сейчас.

Полеты БПЛА на Чукотку заморожены

Запуск постоянных маршрутов коммерческой доставки грузов беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) отложен «Почтой России» на неопределенное время, как выяснили «Ведомости». Решение о заморозке было принято вскоре после смены руководства почтового оператора, когда в декабре 2022 г. гендиректором «Почты России» был назначен Михаил Волков, сказал один из собеседников издания.

Согласно федеральному проекту «Беспилотная доставка грузов» до конца 2024 г. «Почта» должна проложить семь маршрутов беспилотной доставки грузов на Ямале и 21 маршрут на Чукотке. Часть из них должна была быть запущена уже до конца 2023 г. В середине марта 2023 г. тестовая доставка груза была проведена с использованием беспилотных авиасистем (БАС) «Вертолетов России» (входит в «Ростех»).

Социально значимые перспективы

«Для людей, которые проживают на отдаленных территориях, эксперимент с беспилотной доставкой грузов имеет социальную значимость, ведь доставить можно как лекарства, так и вещи первой необходимости», — отмечали представители Минэкономразвития в марте 2022 г. Тогда было принято постановление Правительства, разрешающее коммерческие запуски БПЛА в экспериментально-правовом режиме (ЭПР) на Камчатке, в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском и Чукотском АО.

«Почта России» могла бы стать главным игроком на зарождающемся рынке беспилотной доставки грузов, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты.

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Фото: РЭК ГК Ростех
«Почты России» отложила запуск доставки грузов беспилотниками на неопределенное время

За счет своего размера «Почта России» могла бы занять «ощутимую долю рынка коммерческих БПЛА-перевозок», реши она активно развивать свой проект по беспилотникам, сказал гендиректор компании «Курсир» (участник рынка НТИ «Аэронет») Виталий Муниров.

Пока не выгодно

Намерение развивать БПЛА-перевозки демонстрировало бывшее руководство «Почты России». В июне 2022 г. заместитель гендиректора Сергей Сергушев (уже покинул компанию) сообщал, что оператор начнет коммерческую доставку грузов беспилотными дронами в «ближайшие недели».

Но фокус внимания нового руководства сейчас сконцентрирован на проектах, которые позволяют получить выручку в ближайшее время. «Я всегда смотрю в первую очередь на финансовую модель, что будет выгоднее. В текущей ситуации для компании деньги сейчас, возможно, более ценны, чем деньги потом», — заявил в октябре 2023 г. в интервью «Ведомостям» Волков.

Перспективный проект коммерческой доставки дронами не может принести доходы в ближайшее время, сказал собеседник издания.

Финансовое положение «Почты»

Убыток «Почты России» за 2022 г. по МСФО составил 30,4 млрд руб., ранее писал CNews. В середине марта 2023 г. глава Минцифры Максут Шадаев заявил о необходимости предусмотреть предоставление «Почте России» компенсаций за оказание социально значимых услуг почтовой связи в сельской местности.

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Волков в письме Шадаеву в мае 2023 г. предложил механизм поддержки убыточной сети почтовых отделений через взимание инфраструктурного платежа с участников рынка электронной коммерции. Мера обсуждается, но еще до конца не согласована.

«Финансовой дырой» назвал положение дел в компании глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн на заседании комитета в октябре 2023 г. Сообщение о заседании опубликовал «Интерфакс».

Анна Любавина

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