«Почта России» под давлением властей срочно купила российские серверы. Госпосредник за один день заработал 200 миллионов

Под давлением властей «Почта России» приобрела серверное оборудование на 2,7 млрд руб., заранее установив, что 70% данной суммы должно прийтись на российскую технику. Эти деньги безальтернативно достались госкомпании, которая тут же обозначила свой статус посредника, осуществив у коммерческой структуры неконкурентную закупку необходимого «железа» за 2,5 млрд руб. Разница сумм договоров превысила 200 млн руб.

Серверы для «Почты России»

Как выяснил CNews, безальтернативным поставщиком серверного оборудования для «Почты России» за 2,705 млрд руб. стала «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), а ее поставщиком в этом проекте (тоже безальтернативно) — компания «Технопром».

Указанная сумма была выставлена в качестве начальной максимальной цены договора в рамках тематического тендера, который «Почта России» запустила 20 ноября 2020 г. в формате аукциона. Заявки от претендентов принимались до 10 часов утра 8 декабря. ГТЛК свою заявку подала за 11 минут до истечения этого срока. Конкурентов у нее в итоге не оказалось.

На основании этого тендерная комиссия формально признала аукцион несостоявшимся, но постановила заключить договор с ГТЛК — предположительно по первоначальной цене лота.

Протокол с этим решением датирован 10 декабря, но еще вечером 8 декабря (в 20 часов 58 минут) ГТЛК разместила извещение о закупке серверов у компании «Технопром» как у единственно возможного поставщика — на сумму в 2,496 млрд руб.

Госпоставщик серверов «Почты России» в день безальтернативной победы в тендере перепродал договор, заработав 200 миллионов

Преемственность двух этих закупок сомнений не вызывает — совпадает общее число единиц оборудования и перечень городов поставок. Разница в суммах договоров составляет 209 млн руб. На момент выхода публикации в ГТЛК не смогли ответить на вопросы CNews относительно того, на какие именно услуги организации «Почта России» может рассчитывать на эту сумму, а также, почему безальтернативным поставщиком техники был выбран именно «Технопром».

Какое «железо» требуется «Почте России»

В соответствии с номенклатурой поставки, «Почта России» заказала четыре СХД, 72 оптических коммутатора, 9 гиперконвергентных вычислительных платформ, 22 коммутатора двух типов и 709 серверов пяти типов.

Все серверы должны быть стоечными, двухпроцессорными, стандартной архитектуры x86. В каждом процессоре должно быть не менее 24 ядер, 48 потоков; их частота должна быть не менее 2,4 ГГц. Между собой серверы отличаются объемом оперативной памяти (от 1920 до 384 ГБ), числом и объемом дисков постоянной памяти и т. д. Все серверы должны поддерживать ОС Microsoft Windows Server, CentOS Linux, SUSE Linux Enterprise Server и VMware ESXi.

Закупаемые СХД предназначены только для работы с SSD-накопителями. Предполагается установка в них не менее 256 накопителей с суммарным объемом не менее 2 949 ТБ, с возможностью объединения всех дисков в единую группу, с возможностью распределения данных одного LUN по всем дискам.

Гиперконвергентная вычислительная платформа на базе стандартной архитектуры x86 должна включать серверные модули, коммутаторы, а также ПО виртуализации, распределенного дискового хранилища и управления. Платформа должна включать не менее 160 физических процессорных ядер с базовой частотой 2,1 ГГц и выше и 6 ТБ доступной оперативной памяти.

Некоторые особенности закупки

По условиям договора, вся техника будет передана «Почте России» в лизинг (финансовую аренду) на условиях поэтапных платежей в течение 60 месяцев, в размере 1,67% от общей суммы ежемесячно. После полного расчета с ГТЛК госзаказчик сможет выкупить технику в свое пользование, заплатив за каждую единицу техники по 36 руб.

Изначально техника должна быть поставлена «Почте России» в течение восьми недель с даты подписания договора. «Железо» должно оказаться в подразделениях заказчика в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре, Екатеринбурге, Ставрополе, Твери и Хабаровске.

Отдельно в техзадании отмечается, что не менее 70% затрат заказчика на приобретение «железа» должно приходиться на оборудование, находящееся в реестре российской радиоэлектронной продукции при Минпромторге.

Какие именно серверы «Технопром» намерен поставить в рамках проекта, на момент публикации ни в «Технопроме», ни в ГТЛК CNews объяснить не смогли.

Закупка под давлением властей?

Напомним, 30 октября 2020 г. CNews писал, что «Почте России» было предписано экстренно провести тендеры на закупку серверов, систем хранения данных (СХД) и аппаратно-программных комплексов (АПК). По информации «Коммерсанта», Росимущество 26 октября 2020 г. направило соответствующую директиву к совету директоров на согласование в Минцифры, Минпромторг и Минфин. Тендеры предполагалось проведены до 30 декабря 2020 г., предполагаемая сумма закупки отечественного оборудования тогда была заявлена в размере 3 млрд руб.

Несколько фактов о компании «Технопром»

В связи с ориентацией закупки преимущественно на отечественное оборудование (произведенное на территории нашей страны), стоит отметить, что «Технопром» известен в связи со своим проектом российской OEM-сборки серверов IBM для использования в органах госвласти, госкомпаниях, и банковском секторе, начатым в конце 2014 г., а также начавшимся в середине 2016 г. выпуском телекоммуникационного оборудования Brocade

В октябре 2018 г. CNews стало известно, что «Технопром» запускает в России OEM-сборку сетевого оборудования американской компании Extreme Networks. Готовившиеся к выпуску решения в «Технопроме» позиционировали в качестве импортозамещающей техники.

Что известно о ГТЛК

ГТЛК была создана государством в 2001 г. и первоначально называлась «Лизинговая компания гражданской авиации». В 2006 г. предприятие было преобразовано в «Государственную транспортную лизинговую компанию» со 100% государственным участием. Позднее Правительство передало Минтрансу права акционера ГТЛК.

ГТЛК преимущественно поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, энергоэффективный пассажирский транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятия транспортной отрасли.

В совет директоров ГТЛК в том числе входят замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров, министр транспорта Виталий Савельев, первый замгендиректора РЖД Вадим Михайлов, гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов, советник президента по гражданской авиации «Объединенной авиастроительной корпорации» Валерий Окулов, а также экс-министр транспорта Евгений Дитрих (гендиректор ГТЛК).