Большинству российских регионов разрешат использовать тяжелые БПЛА

Дронам массой более 30 кг, использование которых сейчас затруднено из-за действующих строгих ограничений, хотят разрешить летать в большинстве российских регионов.



Смягчение ограничений

Минтранс прорабатывает вопрос смягчения ограничений на использование беспилотных авиационных систем (БАС) массой более 30 кг в российских регионах, выяснили «Известия».

Такое поручение министерству дал вице-премьер Виталий Савельев. Речь идет о регионах, в которых установлен уровень базовой готовности.

С 2022 г. в России введены четыре уровня реагирования: максимальный (военное положение, действует в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях), средний (в приграничных регионах), повышенный (в регионах Центрального и Южного федеральных округов кроме приграничных), уровень базовой готовности. Последний распространяется на 59 субъектов Российской Федерации.

Какие сейчас действуют запреты

С 2022 г. в России начали вводить запреты на полеты беспилотников. К декабрю 2023 г. они действовали уже в 68 российских субъектах.

Unsplash - Ian Usher Снятие ограничений на использование дронов могло бы помочь развитию разных отраслей экономики российских регионов

В марте 2024 г. эта норма была отменена. Для дронов массой до 30 кг на движение дневное время, на высоте не выше 150 м в зоне прямой видимости оператора перестали требовать специальное разрешение. А для тех, что тяжелее 30 кг, теперь нужна постановка на учет.

«Иногда бюрократические процедуры могут занимать по несколько месяцев, в итоге некоторые компании используют БПЛА без согласований под угрозой штрафов», — пояснил член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев.

За отсутствие регистрации или бортового номера могут оштрафовать на 2-2,5 тыс. руб. или лишить права на полеты на год. За нарушение правил использования воздушного пространства штраф для физических лиц составляет 20-50 тыс. руб., для организаций — 250-300 тыс. руб.

Возможности для бизнеса

Смягчение ограничений для гражданского применения дронов может открыть новые возможности для бизнеса и экономического развития регионов, считает вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров, управляющий партнер ЮК «Лекс Альянс» Артур Леер.

Сфера гражданского применения дронов развивается весьма быстро, и снижение административных барьеров создает предпосылки для массового внедрения — чем больше регионов получат возможность применять беспилотники без избыточных ограничений, тем быстрее будет развиваться цепочка услуг и решений вокруг этой технологии, уточнил эксперт.

Беспилотники применяются для доставки грузов, для анализа дорожной ситуации, в пожаротушении, мониторинге водных ресурсов, аграрном и добывающем секторе, для геологоразведки, поиска полезных ископаемых и оценки месторождений.

«Мы заинтересованы в упрощении процедур согласования полетов и открытии неба там, где это возможно из соображений безопасности, так как закрытое небо препятствует развитию отрасли. Добросовестные эксплуатанты БАС следуют всем правилами и далеко не всегда получают разрешения, а недобросовестные и так не спрашивают, можно им летать или нет», — сказал изданию директор департамента услуг ГК «Геоскан» (производитель беспилотников) Илья Демко.

В конце 2023 г. Минпромторг заявлял, что к 2030 г. объем российского рынка дронов без учета образовательных должен составить 46,23 тыс. единиц. За 2024 г. объем производства гражданских БАС вырос более чем в 2,5 раза по сравнению с 2023 г. — с 6 тыс. до 16,4 тыс. единиц. Всего сейчас в России насчитывается более 600 производителей БАС и их компонентов.

Основными госзаказчиками в 2025 г. стали Роскадастр (87 БАС на 378 млн руб.), Росрыболовство (52 единицы техники на 153 млн руб.), Росавиация (34 единицы на 92 млн руб.) и Росреестр (25 единиц на 69 млн руб.). Основной объем заказов пришелся на продукцию «Геоскана» — 414 единиц, у «Авакс-геосервиса» заказано 16 БАС, у «Атри» и «Финко» — по семь штук. Наибольшей популярностью пользовались легкие мультироторы (302 аппарата), за ними следовали легкие беспилотные самолеты (91 аппарат) и образовательные дроны (56 аппаратов).