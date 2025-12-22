Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187910
ИКТ 14536
Организации 11268
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26515
Персоны 81261
География 2989
Статьи 1573
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

Индия Гургаон


СОБЫТИЯ


22.12.2025 Google и Apple просят своих программистов-иностранцев не выезжать из США. Обратно могут не пустить 1
18.02.2022 Новым CFO InDriver назначен Дмитрий Седов 1
26.04.2017 «Яндекс» договорился о предустановке своего искусственного интеллекта в смартфоны Micromax 1
19.08.2016 NCR откроет новый центр технологических разработок в Хайдарабаде 1
06.11.2015 Сотрудники стартапа взяли в заложники его основателя 1
13.11.2014 Microsoft: Для нас вопрос безопасности стоит на первом месте 1
19.11.2013 Microsoft открыла Центр по борьбе с киберпреступностью 1
26.01.2009 Shyam Telelink переименована в Sistema Shyam TeleServices 1
17.08.2000 Vignette откроет центр разработки программного обеспечения в Индии 1
24.05.1999 Motorola расширяет свое присутствие в Индии 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Индия и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25256 2
BBK OnePlus 259 1
Micromax Informatics 3 1
inDriver 17 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 807 1
Yandex - Яндекс 8482 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14302 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1838 1
Lenovo Motorola 3530 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1376 1
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения - Альянс производителей ПО 225 1
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 191 1
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 173 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 832 1
Micromax Systems - Микромакс системс 76 1
Google LLC 12282 1
Cyanogen Mod 53 1
Motorola Inc 1150 1
OpenText - Vignette 61 1
Donaldson 14 1
Donaldson, Lufkin & Jenrette (DLJ) 19 1
Nexus Venture Partners 3 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 588 1
Sequoia Capital 115 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 244 1
Лента - Сеть розничной торговли 2275 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Федеральное правительство Германии - Министерство внутренних дел Германии - Полиция Германии 35 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4924 1
EC3 - European Cybercrime Centre - Европейский центр по борьбе с киберпреступностью 18 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14910 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31828 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5926 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28957 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13653 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2446 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8764 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 2
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 872 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18304 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 452 1
PFS - Perfect Forward Secrecy - совершенная прямая секретность 6 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9394 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4276 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7749 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2352 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9727 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2263 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 806 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7632 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73425 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1214 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7375 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1706 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 721 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 428 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34055 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2655 1
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 208 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7646 1
Patch Management - Управление обновлениями - удаленное обновление - автоматическое обновление 140 1
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения - Security as Code (SaC) 303 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6709 1
Google Android 14725 2
Micromax Around 1 1
Apple iOS 8266 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 489 1
Microsoft Office 365 983 1
Microsoft Outlook 1421 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1430 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 287 1
Microsoft Security Essentials - MSE 141 1
VK - Яндекс.Дзен 226 1
Micromax Canvas - серия смартфонов и планшетом 13 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Microsoft Windows 16354 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5191 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 418 1
Седов Дмитрий 2 1
Эверстова Надежда 1 1
Finn David - Финн Дэвид 4 1
Nallam Ashok - Наллам Ашок 1 1
Choudhary Gaurav - Чаудхари Гаурав 1 1
Халин Дмитрий 56 1
Савельев Виталий 55 1
Розанов Всеволод 47 1
Фокин Артем 2 1
Индия - Bharat 5708 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 5
Россия - РФ - Российская федерация 157276 3
Индия - Хайдарабад - Хайдерабад 54 2
Колумбия - Богота 19 2
Сингапур - Республика 1906 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1780 2
Германия - Бавария - Мюнхен 479 2
Германия - Берлин 729 2
США - Колумбия - Вашингтон 1452 2
Китай - Пекин - Beijing 1052 2
Ирландия - Дублин 161 2
Индия - Махараштра - Мумбаи - Бомбей 144 2
Бельгия - Брюссель 236 2
Австралия - Сидней 275 2
Индия - Дели 152 2
США - Вашингтон штат 128 1
Индия - Харьяна - Чандигарх - Джаджар 14 1
Мексика - Гвадалахара 13 1
Бразилия - Ресифи 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45819 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 1
Азия - Азиатский регион 5753 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2540 1
Бразилия - Федеративная Республика 2453 1
Великобритания - Лондон 2409 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14503 1
США - Калифорния 4776 1
Нидерланды 3636 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1397 1
Латвия - Латвийская Республика 826 1
Люксембург Великое Герцогство 436 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 512 1
США - Вашингтон - Редмонд 237 1
Индия - Тамилнад - Ченнаи - Мадрас 61 1
Индия - Раджастхан - Раджастан 61 1
Мексика - Мехико 78 1
Малайзия - Куала-Лумпур 65 1
США - Калифорния - Маунтин-Вью 111 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18254 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3714 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1124 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2188 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 781 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2330 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1322 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6253 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6336 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15175 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5293 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55081 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5410 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 492 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 1
Medianama 2 1
Interpol Global Complex for Innovation - IGCI - Глобальный комплекс инноваций Интерпола 8 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 91 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409442, в очереди разбора - 730911.
Создано именных указателей - 187910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще