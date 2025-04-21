Выручка гигантской российской ИТ-компании покатилась под откос. Эксперты обвиняют иностранных конкурентов, компания винит реструктуризацию

Чистая прибыль Sitronics Group упала с миллиарда рублей до нескольких миллионов всего за год. Выручка тоже рухнула. Эксперты связывают это с потенциальным возвращением в Россию иностранных ИТ-компаний, но у самой Sitronics Group иное объяснение случившегося.

Стремление вниз

Российская ИТ-компания Sitronics Group отчиталась о стремительном падении чистой прибыли по итогам 2024 г. Как пишет «Коммерсант», она упала с 1 млрд руб. в 2023 г. до 5 млн руб. в 2024 г., то есть на 99,5%.

Издание называет Sitronics Group одной из крупнейших российских ИТ-компаний. За отчетный период ее выручка тоже упала, но не так драматично, как чистая прибыль – на 40% год к году, составив 9,3 млрд руб.

Sitronics Group – это АО «Ситроникс». Группа основана в 2002 г., 99,9% ее акций принадлежат АФК «Система», оставшиеся 0,1% – у компании ООО «Система Телеком Активы». В настоящее время в группу входят восемь компаний на территории России. Из них всех лишь одна сумела добиться чистой прибыли по итогам 2024 г., и то в размере лишь 24 млн руб. – это «Ситроникс Ай Ти». Падение ее чистой прибыли за год составило 93,9%.

Оставшиеся семь компаний завершили год с чистым убытком разного размера – от 130 тыс. руб. до 1,6 млрд руб.

frimufilms / FreePik От чистой прибыли Sitronics Group почти ничего не осталось

Рост выручки у шести компаний из восьми составил от 0,4% до 43%. Седьмая компания, «Ситроникс клауд», констатировала 68,6-процентное сокращение выручки, до 477 млн руб., Еще одной компании не было выручки по итогам 2024 г., а «Ситроникс КТ» скрывает финансовые показатели с 2020 г.

Попытка объясниться

Комментируя столь колоссальное сокращение чистой прибыли и выручки по итогам 2024 г. представители АО «Ситроникс» связали произошедшее с передачей спутниковой компании в АФК «Система». Также была передана и доля в производителе электросудов.

«В 2024 г. была проведена деконсолидация космического и судостроительного активов Sitronics Group, что повлияло на ключевые показатели компании», – сказали «Коммерсанту» представители АО «Ситроникс».

Действительно, в самом начале 2024 г. Sitronics Group передала компании ООО «Универсал Инвест» 28-процентную долю компании «Эмпериум», которая занимается выпуском электросудов. Спустя почти год, в декабре 2024 г., АФК «Система» получила в прямое подчинение спутниковую компанию Sitronics Space. Одновременно с этим она была выведена из состава Sitronics Group.

«Отчетность по РСБУ не отражает результаты всех компаний, входящих в Sitronics Group, поэтому приведенные цифры не репрезентативны», – заявили «Коммерсанту» в Sitronics Group. Издание акцентирует внимание на том, что отчетность по МСФО Sitronics Group не раскрывает.

В компании привели еще одну причину столь резкого падения финансовых показателей по итогам 2024 г. По словам ее представителей, это «продолжающаяся рыночная трансформация» и одновременно с этим нынешняя «денежно-кредитная политика ЦБ РФ». Они подчеркнули, что последняя «оказывает давление на финансовые показатели»

Мнение со стороны

Опрошенные «Коммерсантом» аналитики видят другие причины в таких финансовых результатах Sitronics Group. Например, главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян упомянула «критический рост – в два раза – стоимости заимствований», и заодно «растущую конкуренцию на рынке госзаказа ИТ».

Партнер инвесткомпании Kama Flow Павел Охонин связал показатели в финотчете компании с передачей других активов. «Также они могут быть следствием тренда, который мы наблюдаем с прошлого года: из-за повышения ключевой ставки многие крупные корпоративные и государственные заказчики отменили или перенесли проекты по цифровой трансформации, автоматизации и других инфраструктурных технологических проектов», – сказал он «Коммерсанту».

У директора Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (входит 1С, Т1, «Ланит» и др.) Николая Комлева свое видение случившегося. «Бюджеты заказчиков сокращаются, что сказывается и на разработчиках, и на интеграторах», – сказал он изданию, добавив, из-за информации о потенциальном возвращении иностранных ИТ-компаний в Россию «крупные заказчики выжидают, придерживая бюджеты».