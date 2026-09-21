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Кашменский Евгений

СОБЫТИЯ


21.09.2026 Резидент «Сколково» FIS внедрил в low-code разработку ИИ-генерацию SQL на естественном языке с учетом контекста приложения 1
07.11.2022 Разработчик платформы для конструирования бизнес-приложений FIS привлек 310 млн рублей 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кашменский Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

FIS - ФИС - Финансовые Информационные Системы - Финсофт 10 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 101 1
Kama Flow - КФ Венчурс 33 1
ВТБ - Почта Банк 515 1
ГПБ - Газпромбанк 1286 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 957 1
Росатом - Русатом Сервис 4 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 502 1
Совкомбанк ПАО 319 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 515 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 150 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1946 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1439 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4683 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1314 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23482 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36626 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7323 1
FIS Platform - no-code платформа 23 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1226 1
Охонин Павел 8 1
Азия Восточная 191 1
Филиппины - Республика 601 1
Россия - РФ - Российская федерация 167809 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14844 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1227 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1151 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2316 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53922 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18321 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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