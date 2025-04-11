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FIS Collection System



11.04.2025 Банк «Урал ФД» автоматизировал процесс взыскания просроченной задолженности розничных клиентов с помощью FIS Collection 1
03.11.2023 Компания FIS внедрила кредитный конвейер для юридических лиц в «Свой банк» 1
09.08.2019 «Ланит – Би Пи Эм» и FIS договорились о сотрудничестве 1
27.02.2018 «Норбит» расширяет линейку решений для банковской сферы 1
09.02.2015 «Финансовые Информационные Системы» автоматизировали управление проблемными активами в банке «Открытие» 2

Публикаций - 5, упоминаний - 6

FIS Collection System и организации, системы, технологии, персоны:

FIS - ФИС - Финансовые Информационные Системы - Финсофт 9 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2181 2
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 1
Oracle Corporation 6742 1
Ланит - Норбит - Norbit 375 1
ID Finance - IDF Eurasia - Свой банк - Газнефтьбанк 2 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 53 1
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 283 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31418 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5382 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20171 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51931 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10466 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 757 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12718 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 100 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1082 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10707 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 546 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67877 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6954 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24545 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4871 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11602 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12157 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2110 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8584 1
FIS Platform - no-code платформа 18 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1672 1
FIS Retail 1 1
FIS - Case Studio - Case Platform 8 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1303 1
Залеский Владимир 6 2
Горюкова Ольга 1 1
Величко Андрей 1 1
Благирев Вячеслав 15 1
Чехонин Антон 65 1
Потоцкий Игорь 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 147213 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43795 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48763 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7832 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6275 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8846 2
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1194 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14778 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6802 1
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