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FIS Collection System
FIS Collection System и организации, системы, технологии, персоны:
|FIS - ФИС - Финансовые Информационные Системы - Финсофт 9 2
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2181 2
|Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 1
|Oracle Corporation 6742 1
|Ланит - Норбит - Norbit 375 1
|ID Finance - IDF Eurasia - Свой банк - Газнефтьбанк 2 1
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
|FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 53 1
|ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
|FIS Platform - no-code платформа 18 2
|Microsoft SQL Server - MS SQL 1672 1
|FIS Retail 1 1
|FIS - Case Studio - Case Platform 8 1
|PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1303 1
|Залеский Владимир 6 2
|Горюкова Ольга 1 1
|Величко Андрей 1 1
|Благирев Вячеслав 15 1
|Чехонин Антон 65 1
|Потоцкий Игорь 11 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147213 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43795 1
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