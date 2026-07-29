Ozon готовит ИТ-систему для масштабного взыскания долгов с покупателей и продавцов

Маркетплейс «Озон» объявил о поиске разработчика CRM-системы для взыскания долгов клиентов «Озон банка». Платформа с элементами ИИ позволит банку в автоматическом режиме взаимодействовать с ФССП, отправлять электронные иски в суды и отслеживать значимые события клиентов из государственного контура. Эксперты считают, что внедрение коллекторского ПО масштабирует работу с должниками и улучшит эффективность, так как почти все клиенты банка что-то регулярно покупают или продают на маркетплейсе, а «Озон» имеет доступ к этой информации.

Ozon потребовалась система взыскания долгов

Как выяснил CNews, маркетплейс Ozon готовится к переговорам с разработчиками для приобретения CRM-системы взыскания задолженностей перед первым e-commerce банком в России «Озон банк», специализирующемся на обслуживании продавцов и покупателей.

«Проводим мониторинг рынка на поставку или разработку CRM-системы для взыскания задолженностей банка. Если у вас есть опыт в поставке или разработке подобных решений — приглашаем поучаствовать», — объявил банк на портале коммерческих закупок Bidzaar. Заявки принимаются до 31 июля 2026 г.

Банк сформулировал предварительное техническое задание. Согласно представленной информации, финансовая организация ищет готовое промышленное решение («из коробки») или платформу с минимальными доработками, рассчитывая зафиксировать тарифы подрядчика на срок от 12 до 24 месяцев.

Ключевые требования к претендентам включают наличие не менее трех аналогичных реализованных проектов в банках или МФО за последние два года, а также способность обеспечить бесперебойную работу системы с аптаймом не менее 99,5% и откликом интерфейса до двух секунд.

Ozon Маркетплейс ищет разработчиков CRM-системы для взыскания долгов

Техническое задание охватывает весь жизненный цикл взыскания — от ранних досудебных стадий (soft и hard collection) до судебного и исполнительного производства. Будущая CRM-система должна автоматически распределять клиентов по категориям с учетом требований Федерального закона № 230-ФЗ («О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»), отслеживать триггеры вроде банкротства или смерти должника через интеграции с федеральными ресурсами, а также управлять автоматическим исходящим обзвоном и работой виртуальной АТС.

Внимание уделено и аналитическому блоку: финтех-структура рассчитывает использовать встроенный скоринг на базе машинного обучения для прогнозирования вероятности возврата средств, автоматического расчета госпошлин и формирования отчетности по стандартам ЦБ и МСФО, следует из техзадания.

Особый акцент в техзадании сделан на глубокую интеграцию с государственными сервисами и инфраструктурой взыскания. Система должна обеспечивать автоматическую отправку исков в электронном виде, отслеживание статусов судебных дел, а также прямой обмен данными с ФССП для выгрузки исполнительных листов и контроля розыска имущества. В рамках закрытия сделок банком предусматривается возможность последующей передачи дел коллекторским агентствам и проведения цессий, а общее хранение аудиозаписей разговоров операторов потребует от подрядчика выделения не менее 300 ГБ дискового пространства.

при этом обязательными составляющими системы должны стать распределение клиентов по стадиям задолженности и интеграция с судебными ресурсами.

Развернулся с кредитами

В «Озон банке» не стали комментировать CNews суть закупки. В феврале 2025 г. банк искал партнеров на долгосрочный период по предоставлению услуг в сфере возврата просроченной задолженности физических лиц по кредитным договорам на территории России. Планировалось привлекать только коллекторские агентства, включенные в государственные реестры. Сотрудникам агентств планировалось поручить досудебную работу по обзвону должников и актуализации данных о них. на тот момент банк прогнозировал размер просроченной кредитной задолженности клиентов в 7-9 млрд руб. на 2025 г.

В материалах судов от лица «Озон банка» с его должниками судится одна из структур ВТБ — «ВИМ Инвестиции». С начала 2026 г. «Озон банк» начал самостоятельно массово подавать в суды иски о взыскании долгов с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Финтех-направление маркетплейса Ozon стремительно растет. Чистая ссудная задолженность «Озон банка», оцениваемая по амортизированной стоимости, на 1 апреля 2026 г. составляла 565 млрд руб., тогда как годом ранее она достигала 225 млрд руб., следует из отчетности банка.

Маркетплейс Ozon в своей отчетности за I квартал 2026 г. отразил рост риска невозврата кредитов для направления «Финтех» и небольшое снижение «подушки безопасности» банка. Так, стоимость риска кредитного портфеля подразделения «Финтех» увеличилась на 0,4 п. п. год к году, до 10% за I квартал 2026 г. Покрытие неработающих кредитов резервами на кредитные убытки по состоянию на 31 марта 2026 г. составило 1,25х по сравнению с 1,28х по состоянию на 31 декабря 2025 г., уточнял банк.

При этом количество активных клиентов финтеха достигало 43 млн (+36%), а клиентам были выданы кредиты и займы на 144 млрд руб. Банк столкнулся со снижением доходности и маржинальности кредитного бизнеса, а также с постепенным ростом нагрузки от невозвратов, следует из представленных данных.

Запоздалое решение

Финансист, кандидат экономических наук Кирилл Кучинский считает, что для банка масштаба «Озон банка» решение по созданию собственной CRM-системы по долгам давно назрело. По его словам, «это уже запоздавшее решение, но лучше поздно, чем никогда». Пока портфель был небольшим, отдавать взыскание задолженности на аутсорсинг было выгодно, но за 2025 г. объем просрочки «Озон банка» вырос до 9 млрд руб. «С такими суммами комиссия агентствам становится слишком дорогой, проще создать свою службу, которой нужна CRM. Ведь разбирать десятки тысяч случаев руками невозможно, а с высокой ключевой ставкой число проблемных должников будет только расти», — заявил финансист.

При этом наличие собственной коллекторской системы улучшит репутацию и даст доступ к большому массиву данных о клиентах.

«Почти все его клиенты и, соответственно, должники что-то регулярно покупают на маркетплейсе. Лучше работать с ними самостоятельно, так как это укрепит доверие. Мало кто захочет дальше пользоваться платформой после навязчивых звонков сторонних коллекторов. Все же у «Озона» есть такие данные о каждом клиенте, которые никогда не получит внешнее агентство, и если ими правильно воспользоваться, можно и вернуть средства, и сохранить клиента», — указал эксперт.

Также собственная CRM-система поможет «Озону» масштабировать работу с долгами, считает директор департамента ИТ «СДМ-Банка» Олег Илюхин.

«Исходя из собственного опыта нашего банка, качественная автоматизация кредитного бизнес-процесса привела к увеличению производительности кредитного эксперта в 3 раза (если в единицу времени обрабатывал 1 договор, то теперь 3). Поэтому, если говорить об "Озон банке", если функция работы с просрочкой будет оптимизирована, то есть смысл оставить ее внутри, а не передавать на аутсорсинг», — заявил Илюхин.

При росте портфеля просрочки до нескольких миллиардов рублей ручное управление делами, Excel-реестры и базовый функционал АБС перестают масштабироваться: растут операционные риски, теряются контакты, сложно контролировать правовой статус каждого дела, пояснил управляющий партнер ЮК «Энсо» Алексей Головченко.

По его словам, «коллекторская CRM дает единое "дело" по каждому должнику, сценарии soft/hard‑collection, интеграцию с телефонией, SMS, мессенджерами, судами и ФССП, а также мощный аналитический блок по эффективности стратегий взыскания и сотрудников».

Особенности системы

Руководитель проектов Citeck (SL Soft Flow) компании SL Soft (группа Softline) Владислав Калинин указывает, что, судя по перечню требований, «Озон банк» рассматривает не классическую CRM, а комплексную платформу, которая объединит весь жизненный цикл взыскания: автоматическое распределение клиентов по стадиям задолженности, омниканальные коммуникации, судебную работу, исполнительное производство и аналитическую отчетность в едином контуре.

Наиболее сложной частью проекта станет не сама программная платформа, а интеграция с внутренними банковскими системами, телефонией, государственными информационными ресурсами, судебными сервисами и ФССП, считает Калинин. Именно такие интеграции вместе с настройкой бизнес-процессов и аналитики обычно формируют основную часть бюджета подобных проектов.

Кирилл Кучинский оценил стоимость внедрения CRM в 80–150 млн руб. По его словам, выбор поставщиков у «Озона» большой, потому что рынок в России уже зрелый, если речь идет о создании системы «с нуля», то инвестиции могут достигнуть 300 млн руб. «Это совсем небольшие деньги, и при таком объеме просрочек улучшение сборов даже на 1–2 п. п. окупит проект за пару лет», — считает эксперт.

Генеральный директор CorpSoft24 Константин Рензяев оценил разработку такой системы примерно в 50 млн руб., учитывая возможности применения искусственного интеллекта. Олег Илюхин добавляет, что вложения способны окупиться за год.

Решений достаточно

По словам Кучинского, выбор разработчиков коллекторских систем в России достаточный, например, это FIS Collection, сервис «БИТ. Управление задолженностью», CSBI или TranzWare Debt Collector.



Владислав Калинин отмечает, что на российском рынке есть как специализированные решения для автоматизации взыскания задолженности, так и Low-Code-платформы, на базе которых можно построить подобную систему с учетом специфики банка. Второй подход позволяет реализовать индивидуальную бизнес-логику, встроить требования законодательства — например, ограничения, связанные с взаимодействием с должниками, — а также быстрее адаптировать процессы при изменении внутренних регламентов или нормативной базы.

Руководитель по развитию направления «Битрикс24» Олег Макаров считает, что текущий рынок можно разделить на три подхода. Первый — это выбор специализированных вендоров, у которых есть готовая предметная логика для коллекторских агентств и интеграции с Федеральной службой судебных приставов и различными бюро кредитных историй. Второй — платформенный подход: зрелые и функциональные продукты потребуют более глубокой кастомизации под банковские процессы, интеграции с АБС и построения скоринговых моделей, но дадут больше возможностей настроить систему под задачи конкретного банка. И наконец, третий подход — собственная разработка своими силами или с привлечением системных интеграторов.