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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 198545
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Макаров Олег

СОБЫТИЯ


29.07.2026 Ozon готовит ИТ-систему для масштабного взыскания долгов с покупателей и продавцов 1
02.10.2025 K-Team HRM от «КОРУС Консалтинг» пополнила линейку продуктов ГК Softline 1
01.03.2017 Скорость и доступность: что дадут московскому правосудию электронные дела 1
19.11.2012 «Сибур» построил единую CRM-систему на основе Oracle Siebel CRM 1
17.09.2012 СИБУР: первое внедрение CRM-платформы в нефтехимической отрасли РФ 1
12.10.2011 «Ростелеком» примет участие в реализации «пилотного» проекта «Система 112» в Чувашской республике 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Макаров Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 2
Oracle Siebel Systems 519 2
1С - Bidzaar - Бидзаар 33 1
Ростелеком 10930 1
Softline - Софтлайн 3733 1
Oracle Corporation 7070 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3051 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1473 1
Крок - Croc 1963 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
NVision Group - Энвижн Груп 699 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1459 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 1
Kofax 61 1
Alfresco Software 156 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1898 1
Судебная власть - Judicial power 2495 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 869 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64950 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12868 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26140 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3808 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8624 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25571 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3363 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8238 2
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 802 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3186 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6007 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12178 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22889 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 329 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1273 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22369 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5275 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4868 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18083 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9276 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 966 1
Оцифровка - Digitization 5179 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12203 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28218 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1167 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7186 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2717 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5100 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13597 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5626 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 778 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7811 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24343 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3197 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1588 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6266 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29651 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12822 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13234 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4263 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 2
КИС СОЮ Москвы - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции города Москвы 58 1
Корус Консалтинг - K-Team HRM 70 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - SL Soft Flow - SL Flow ЮЗЭДО 9 1
Microsoft Windows 16866 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1587 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6248 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 767 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1401 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 188 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 1
Проскура Дмитрий 31 1
Толстова Татьяна 37 1
Миронова Елена 8 1
Белицкая Виктория 2 1
Прозоровский Василий 40 1
Юргелас Мария 42 1
Россия - РФ - Российская федерация 165780 5
Европа 24952 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47529 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 315 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53351 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6656 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8218 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8815 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3468 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8476 1
Reference - Референс 220 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 300 1
Судебная власть - Мировой суд 122 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11645 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3953 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7784 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10313 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57556 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16014 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461144, в очереди разбора - 728302.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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