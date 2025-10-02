Разделы

ПО Бизнес-приложения
|

K-Team HRM от «КОРУС Консалтинг» пополнила линейку продуктов ГК Softline

ГК «КОРУС Консалтинг» и группа компаний Softline объединяют усилия для развития HR Tech в России. Компании подписали соглашение о сотрудничестве и теперь продуктовый портфель ГК Softline пополнится многофункциональной HRM-платформой K-Team, разработанной на базе «Битрикс24». Это позволит клиентам одного из лидеров ИТ-рынка быстро и эффективно автоматизировать полный цикл HR-процессов – от адаптации до обучения, оценки и мотивации персонала. Об этом CNews сообщили представители «КОРУС Консалтинг».

В условиях повышенного внимания к цифровому суверенитету и операционной эффективности, отечественные компании как никогда нуждаются в надежных и гибких решениях. Партнерство двух российских ИТ-компаний отвечает этому запросу, предлагая рынку комплексный продукт K-Team, который соответствует требованиям импортозамещения.

K-Team HRM – это единое цифровое пространство для управления персоналом. Решение, разработанное «КОРУС Консалтинг», включено в реестр отечественного программного обеспечения и совместимо с «Ред ОС», Astra Linux и Maria DB. Платформа работает в формате On-Premise.

«Для нас партнерство с ГК Softline — это возможность закрепить на рынке отраслевой стандарт в области HR-автоматизации. Платформа Битрикс24 выбрана нами не случайно. Во-первых, на ней реализовано и успешно работает более тысячи корпоративных порталов крупных компаний. Во-вторых, решение имеет открытый исходный код, что позволило нам свободно доработать его под потребности бизнеса и создать K-Team HRM, продуманную до мелочей. HRM-платформой легко управлять даже без помощи ИТ-специалистов – администрирование расположено в публичном поле, и настройка не требует от пользователей знания кода. K-Team HRM пользуются уже более 100 тыс. сотрудников компаний разных отраслей», – сказал директор по развитию HRM-платформы K-Team от ГК «КОРУС Консалтинг» Антон Бобров.

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов
Цифровизация

Благодаря большому разнообразию готовых модулей и тонким настройкам, K-Team HRM позволит клиентам ГК Softline управлять различными аспектами HR-менеджмента и быстро подстраивать систему под свои уникальные бизнес-процессы. Корпоративные портал, адаптация, оценка 360, обучение, геймификация, целеполагание, личный кабинет сотрудника, база знаний и многое другое – все эти модули K-Team HRM уже активно используют крупные логистические и строительные компании, ведущие банки, ритейлеры, высокотехнологичный бизнес и не только.

«Партнерство с ГК “КОРУС Консалтинг” отражает тренд на консолидацию усилий российских ИТ-игроков для создания конкурентоспособных и технологически независимых решений. Наша продуктовая линейка пополнилась инновационной HRM-платформой, которая уже сегодня внедряется в государственных и частных организациях. Мы гордимся тем, что поставляем и внедряем решения, способные стать драйвером цифровой трансформации для компаний любого масштаба и внести вклад в формирование безопасной цифровой экосистемы России», – сказал руководитель развития направления «Битрикс24» ГК Softline Олег Макаров.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Модульная архитектура и скорость: какой должна быть платформа для генерации документов

Google сократила более 100 дизайнеров, чтобы внедрить вместо них нейросеть

Проживем без VMware? Опубликован новый видеоподкаст «CNews.Лица»

Softline купила бывшее подразделение KPMG, внедряющее «1С», SAP и Oracle

Владимир Маракшин, «Киберпротект»: Инфраструктура заказчика должна быть предсказуемо надёжной

В России пишут приложение, оценивающее, как студенты принимают традиционные ценности

Конференции

Практика импортозамещения 2025

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще