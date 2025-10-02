K-Team HRM от «КОРУС Консалтинг» пополнила линейку продуктов ГК Softline

ГК «КОРУС Консалтинг» и группа компаний Softline объединяют усилия для развития HR Tech в России. Компании подписали соглашение о сотрудничестве и теперь продуктовый портфель ГК Softline пополнится многофункциональной HRM-платформой K-Team, разработанной на базе «Битрикс24». Это позволит клиентам одного из лидеров ИТ-рынка быстро и эффективно автоматизировать полный цикл HR-процессов – от адаптации до обучения, оценки и мотивации персонала. Об этом CNews сообщили представители «КОРУС Консалтинг».

В условиях повышенного внимания к цифровому суверенитету и операционной эффективности, отечественные компании как никогда нуждаются в надежных и гибких решениях. Партнерство двух российских ИТ-компаний отвечает этому запросу, предлагая рынку комплексный продукт K-Team, который соответствует требованиям импортозамещения.

K-Team HRM – это единое цифровое пространство для управления персоналом. Решение, разработанное «КОРУС Консалтинг», включено в реестр отечественного программного обеспечения и совместимо с «Ред ОС», Astra Linux и Maria DB. Платформа работает в формате On-Premise.

«Для нас партнерство с ГК Softline — это возможность закрепить на рынке отраслевой стандарт в области HR-автоматизации. Платформа Битрикс24 выбрана нами не случайно. Во-первых, на ней реализовано и успешно работает более тысячи корпоративных порталов крупных компаний. Во-вторых, решение имеет открытый исходный код, что позволило нам свободно доработать его под потребности бизнеса и создать K-Team HRM, продуманную до мелочей. HRM-платформой легко управлять даже без помощи ИТ-специалистов – администрирование расположено в публичном поле, и настройка не требует от пользователей знания кода. K-Team HRM пользуются уже более 100 тыс. сотрудников компаний разных отраслей», – сказал директор по развитию HRM-платформы K-Team от ГК «КОРУС Консалтинг» Антон Бобров.

Благодаря большому разнообразию готовых модулей и тонким настройкам, K-Team HRM позволит клиентам ГК Softline управлять различными аспектами HR-менеджмента и быстро подстраивать систему под свои уникальные бизнес-процессы. Корпоративные портал, адаптация, оценка 360, обучение, геймификация, целеполагание, личный кабинет сотрудника, база знаний и многое другое – все эти модули K-Team HRM уже активно используют крупные логистические и строительные компании, ведущие банки, ритейлеры, высокотехнологичный бизнес и не только.

«Партнерство с ГК “КОРУС Консалтинг” отражает тренд на консолидацию усилий российских ИТ-игроков для создания конкурентоспособных и технологически независимых решений. Наша продуктовая линейка пополнилась инновационной HRM-платформой, которая уже сегодня внедряется в государственных и частных организациях. Мы гордимся тем, что поставляем и внедряем решения, способные стать драйвером цифровой трансформации для компаний любого масштаба и внести вклад в формирование безопасной цифровой экосистемы России», – сказал руководитель развития направления «Битрикс24» ГК Softline Олег Макаров.