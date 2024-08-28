Разделы

Залеский Владимир


УПОМИНАНИЯ


Low-code платформы 2024 3
28.08.2024 Владимир Залеский, управляющий партнер FIS: Low-code платформа должна быть full-stack средой 1
05.09.2022 Владимир Залеский, FIS: «Если бизнес хочет быть конкуретноспособным и эффективным, то коробочные решения исключены» 1
24.03.2022 Резидент «Сколково» FIS открыл горячую линию по импортозамещению Microsoft, Oracle, SAP, SAS и IBM 1
09.08.2019 «Ланит – Би Пи Эм» и FIS договорились о сотрудничестве 1
27.02.2018 «Норбит» расширяет линейку решений для банковской сферы 1

Публикаций - 6, упоминаний - 8

Залеский Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6803 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2207 2
SAP SE 5383 2
Microsoft Corporation 25046 2
Oracle Siebel Systems 512 2
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 1
Ланит - Норбит - Norbit 393 1
FIS - ФИС - Финансовые Информационные Системы - Финсофт 9 1
IBM - International Business Machines Corp 9508 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 39 1
OpenText 212 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
Salesforce 442 1
SAS Institute 1014 1
Парадигма 157 1
ПСБ - Промсвязьбанк 883 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1293 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5101 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 4
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1456 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7332 3
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 294 3
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1207 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5350 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2198 2
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 403 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12048 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4314 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2350 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3884 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8775 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25231 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9883 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5087 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13101 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 105 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5712 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2130 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5611 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 963 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3383 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11071 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 729 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1699 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1031 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11911 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6780 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3313 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 499 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 412 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 560 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1828 1
FIS Platform - no-code платформа 19 4
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 606 3
FIS Collection System 5 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 804 1
FIS Retail 1 1
FIS - Case Studio - Case Platform 8 1
Terrasoft Creatio 97 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 905 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1424 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 293 1
Microsoft Dynamics CRM 544 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 216 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 106 1
Microsoft Dynamics 1181 1
IBM BPM - IBM Business Process Manager 41 1
Terrasoft CRM 26 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1702 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 321 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 294 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 252 1
Atlassian - Confluence 140 1
Pega Platform 8 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1469 1
Чехонин Антон 66 1
Потоцкий Игорь 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 5
Азия - Азиатский регион 5684 1
Ближний Восток 3010 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8156 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6519 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 214 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 395 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2868 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4341 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 6975 1
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 113 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 310 1
Gartner - Гартнер 3592 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 929 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2549 1
