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Naumen дополнила платформу для автоматизации сервисных и бизнес-процессов Naumen SMP визуальной аналитикой

Интеграция Бизнес-приложения

Naumen сообщила о выпуске модуля построения информационных панелей для платформы Naumen Service Management Platform (Naumen SMP), которая предназначена для автоматизации сервисных и бизнес-процессов. Модуль платформы предоставляет пользователям инструмент визуализации данных и построения наглядной отчетности в режиме реального времени, что помогает принимать обоснованные решения, сокращать издержки и находить новых перспективы для развития бизнеса компании.

Модуль информационных панелей Naumen — это конструктор дашбордов, позволяющий визуализировать данные, создавать и настраивать интерактивные отчеты, отслеживать ключевые показатели, тенденции и взаимосвязи. Решение спроектировано таким образом, чтобы обеспечить простой и наглядный доступ к ключевым показателям эффективности (KPI) и метрикам, которые компании могут использовать для оптимизации сервисов, улучшения процессов и соответствия бизнес-целям. Кроме того, тесная интеграция с основным бизнес-процессом, построенным на базе платформы Naumen Service Management Platform, позволяет создавать графики, например, по заявкам или клиентам, и в один клик переходить (drill-down) в список участвующих в построении объектов, просматривать и взаимодействовать с ними.

Для построения дашбордов могут быть использованы все данные, хранящиеся в Naumen SMP, в том числе, полученные из внешних систем посредством импортов и интеграций.

«Аналитика неотделима от повседневной работы и должна предоставляться в том же контексте, что и сам бизнес-процесс, — отметил Никита Кардашин, руководитель отдела развития интеллектуальных систем Naumen. — Только так все участники процесса: как рядовые, так и контролирующие, смогут принимать решения, основанные на объективной информации. Причем, не периодически, в конце квартала, когда придет время посчитать в BI KPI, а ежедневно и ежечасно. Это позволяет как оптимизировать процесс в целом, так и снизить влияние человеческого фактора».



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