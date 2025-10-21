Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сухоруков Алексей
СОБЫТИЯ
|21.10.2025
|ГК «Агроэко» внедрила Naumen Service Desk для построения цифровой экосистемы управления ИТ и сервисами 1
|26.02.2021
|Сооснователь Skillbox и бразильской школы EBAC запустил международный рекрутинговый проект 1
Сухоруков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|NanduQ - Qiwi 1002 1
|DevJBS 1 1
|Солонин Сергей 108 1
|Анищенко Андрей 12 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1394373, в очереди разбора - 732364.
Создано именных указателей - 184674.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.