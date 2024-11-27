Подтверждена совместимость Jatoba и Naumen SMP

Российские разработчики программного обеспечения «Газинформсервис» и Naumen подтвердили совместимость СУБД Jatoba и low-code-платформы Naumen Service Management Platform. Тестирование показало, что решения взаимодействуют корректно.

Результаты тестирования совместимости позволят компаниям, использующим СУБД Jatoba от «Газинформсервис», получать преимущества платформенных решений Naumen с гарантией корректной работы систем. В тандеме решения, разработанные отечественными вендорами с учетом требований законодательства и опыта внедрения в России, становятся рабочим вариантом для импортозамещения.

Jatoba компании «Газинформсервис» — система управления базами данных (СУБД), которая обеспечивает многопользовательский доступ к базам с разным уровнем конфиденциальности. Построена на основе СУБД с открытым кодом PostgreSQL.

Naumen Service Management Platform (Naumen SMP) от компании Naumen — low-code-платформа создания систем управления бизнес-процессами. Предоставляет механизмы для быстрой разработки процесса — структуры данных, конструкторы интерфейсов, ролевой модели, workflow, обработчики событий и среду для выполнения кода. Включает портал самообслуживания, мобильное приложение, модули планирования, персонализации интерфейса, визуализации связей, механизм импорта и экспорта данных.

Юрий Осипов, менеджер по продукту СУБД Jatoba компании «Газинформсервис», сказал: «Проверенная совместимость Jatoba и Naumen Service Management Platform расширяет возможности пользователей нашей СУБД при выборе отечественных корпоративных решений. Они могут рассматривать продукты Naumen, и на старте внедрения им не придется тестировать эти решения на совместимость. Она уже проверена. Так проект сможет стартовать раньше, а его сроки будут более понятны».

Никита Кардашин, руководитель практики комплексной цифровизации процессов Naumen, отметил: «Мы ведем реестр продуктов, совместимых с Naumen SMP, и постоянно его пополняем, проводя новые тестирования. Таким образом пользователи СУБД из этого списка могут быть уверены в том, что сложностей при интеграции нашего решения с их базой данных не возникнет. Теперь в их числе и компании, которые пользуются Jatoba. Это касается всех продуктов, основанных на платформе Naumen SMP — Naumen Service Desk, Naumen Project Ruler, Naumen SAM и многих других».