ProjectLibre
Десктопное приложение, которое поддерживает все необходимые для управления проектами фичи. Среди них — календарь ресурсов, базовый план и управление стоимостью. Так же важно, что приложение позволяет импортировать и экспортировать файлы в формате MS Project.
|16.01.2025
|Российский бизнес погряз в зависимости от ПО Microsoft для управления проектами. Оно по-прежнему самое популярное в стране 1
|21.12.2017
|Благотворительный «Фонд Тимченко» управляет проектами в системе Docsvision 1
ProjectLibre и организации, системы, технологии, персоны:
|Дмитриев Алексей 45 1
|Кардашин Никита 17 1
|Налепов Роман 21 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144195 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
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