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ProjectLibre

ProjectLibre

Десктопное приложение, которое поддерживает все необходимые для управления проектами фичи. Среди них — календарь ресурсов, базовый план и управление стоимостью. Так же важно, что приложение позволяет импортировать и экспортировать файлы в формате MS Project.


16.01.2025 Российский бизнес погряз в зависимости от ПО Microsoft для управления проектами. Оно по-прежнему самое популярное в стране 1
21.12.2017 Благотворительный «Фонд Тимченко» управляет проектами в системе Docsvision 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

ProjectLibre и организации, системы, технологии, персоны:

N3 Group - Netrika - Нетрика 145 1
Advanta - Адванта Консалтинг 14 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 71 1
Spider Project Team - Спайдер Проджект - Технологии управления Спайдер 11 1
Рексофт Консалтинг - Reksoft Consulting 22 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
Смарт-Докс 3 1
Microsoft Corporation 24624 1
8213 1
Directum - Директум 1089 1
Naumen - Наумен 625 1
Основа Холдинг ГК 25 1
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко 2 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 1
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 242 2
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 37 1
Naumen Project Ruler 9 1
Проектная практика - ПМ Форсайт 6 1
Directum Projects 19 1
Гранд МГК - Гранд-Смета 10 1
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Новые облачные технологии - МойОфис 777 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 1
Энергетика - Energy - Energetically 5082 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 1
Ведомости 996 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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